הרכבות בין ת"א לחיפה, ירושלים ונתב"ג מושבתות למספר ימים עקב פגיעה בתשתית החשמל

שיבושים נרחבים יחולו בתנועת הרכבות עקב פגיעה קשה בתשתיות החשמול בשני מוקדים במהלך הלילה (בין חמישי לשישי), כך נמסר מרכבת ישראל. תנועת הרכבות בין תחנות בנימינה ונתניה ובין תחנות תל אביב ההגנה ותחנות לוד ונמל התעופה הם גוריון תושבת למספר ימים, זאת בעקבות פגיעת רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה בכבלי החשמול.
כתוצאה מהפגיעה יושבתו קווי הרכבת המרכזיים בין חיפה לתל אביב וירושלים – בשיא עונת הקיץ. כמו כן, קווים רבים המחברים את דרום הארץ למרכז יעצרו בתחנת לוד ולא יגיעו לתחנות תל אביב.
מרכבת ישראל נמסר כי לתשתית החשמול נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים בשני מוקדי הפגיעה – באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובין חדרה לנתניה. האירוע מתוחקר, וצוותי רכבת ישראל פועלים לאיסוף ופינוי חלקי התשתית מתוואי המסילות, ונערכים למתן פתרונות שירותיים כגון הפעלה של כל רכבות הדיזל בימים הקרובים, תוך מאמץ לצמצם את הפגיעה בשירות הרכבתי באופן ככל הניתן.
מבאר שבע עד לוד וחזרה
מבית שמש עד לוד וחזרה
קו אשקלון-בנימינה מדרום פועל עד לוד וחזרה בלבד
קו ראשונים עובד באופן מלא
קו ירושלים (יצחק נבון) עד נתב"ג וחזרה
קו אשקלון-הרצליה עובד באופן מלא
קו נהריה-באר שבע מצפון פועל עד בנימינה וחזרה בלבד
קו מודיעין-ירושלים (יצחק נבון) עובד באופן מלא
קו העמק עובד באופן מלא
קו כרמיאל-חוף עובד באופן מלא