משרד החקלאות פועל לייבא חלב בתקופת החגים למרות עודפי ייצור ברפתות

משרד החקלאות וביטחון המזון פועל לייבוא חלב בפטור ממכס לתקופה מוגבלת נוכח צפי למחסור נקודתי בחגי תשרי, למרות עודפי ייצור של חלב ברפתות. המשרד פרסם אתמול הודעה לפיה שר החקלאות וביטחון המזון, אבי דיכטר, פנה לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בבקשה להוציא צו זמני לפטור ממכס על יבוא חלב לשתייה, ללא הגבלת כמות, למשך שבעה שבועות, החל מה-14 בספטמבר 2025.

הבקשה מגיעה כצעד מקדים לקראת חגי תשרי, נוכח צפי לקשיים תפעוליים לייצר חלב ניגר במחלבות בהתאם לביקוש העולה בתקופת החגים. לצד עלייה זו בביקוש, בתקופת החגים נרשמת מידי שנה ירידה ביכולת הייצור של המחלבות בשל צמצום נוסף של ימי העבודה בחגים ובערבי חג, מעבר לעצירת תפעול המחלבות בשבתות.

השנה נוצר מחסור מיוחד בימי עבודה של המחלבות שמסתכם ב-9 ימי השבתה מפעילות, שכן חגי תשרי חלים באמצע השבוע, והדבר יקשה עליהן לספק את הביקוש המקומי. ירידה זו צפויה להוביל למחסור זמני בחלב לשתייה על המדפים, בדגש על חלב מפוקח, שהוא המוצר הנמכר ביותר בסופרים בישראל.

צוואר בקבוק במחלבות, עודף ייצור ברפתות

יחד עם זאת, צוואר הבקבוק שצפוי להיווצר במקטע המחלבות עומד בניגוד לעודפי הייצור במקטע הרפתות: לפי נתוני משרד החקלאות והתאחדות יצרני החלב, לא רק שאין מחסור בחלב גולמי, אלא שהרפתות בישראל עומדות במכסות ובביקוש ומייצרות כ־106% מהביקוש המקומי. למעשה, החלב המיוצר ברפתות לא ייאסף למחלבות כתוצאה מאובדן ימי עבודה בהן במהלך חגי תשרי, וכ-6 מיליון ליטרים של חלב גולמי צפויים להישפך.

לפי הודעת משרד החקלאות, הפתיחה הזמנית והמבוקרת של היבוא נועדה לתת מענה למחסור הנקודתי הצפוי, להבטיח רציפות באספקת החלב לציבור ולמנוע פגיעה בצרכנים, מבלי לפגוע בענף המקומי בטווח הארוך. אלא שייבוא קצר טווח לאו דווקא משתלם ליבואנים, בעיקר נוכח העלייה במחירי החלב בגרמניה ובפולין, המדינות הרלוונטיות לייבוא חלב לשתייה. מגדלי הבקר ברחבי העולם מתמודדים בשנה האחרונה עם מגפת הפה והטלפיים שגבתה את חייהם של עדרים שלמים ולכן נאלצו להעלות את מחירי מוצרי החלב.

ברשת 'יוחננוף' בהחלט מתכננים לייבא חלב בתקופת החגים. מרשת 'ויקטורי' נמסר ל'דבר' שייפנו לייבוא רק אם תהיה לכך היתכנות כלכלית, כלומר אם פטור ממכס יאושר ל-4 עד 6 חודשים לפחות. רשת 'שיווק השקמה – רמי לוי' בוחנת גם היא הייבוא במידה ויינתן פטור ממכס לחצי שנה לפחות, ובהמשך הביקוש לחלב המיובא, קרי המשך המחסור בשוק המקומי, שלדבריהם הכרחי להצלחת המהלך.

הפגיעה בצרכן: יותר חלב מיוחד ויקר ופחות חלב מפוקח

המחסור הצפוי בחגי תשרי השנה אמנם נובע עקב דרישות הכשרות שגוררות עצירה של פעילות המחלבות במהלך ימי החג והשבת, אך שוק החלב לשתייה בישראל רחוק מלהיטיב עם הצרכנים.

מרבית המחלבות ‏ממקדות את עיקר פעילות קווי הייצור שלהן בחלב "מועשר" שמחירו אינו מפוקח ולכן משתלם יותר עבורן. כתוצאה מכך, נוצר מפעם לפעם מחסור בחלב מפוקח על המדפים ברשתות השיווק, בעוד שמדפי החלב "המיוחד" מלאים. פערי המחירים בין חלב מפוקח לחלב לשתייה שאינו בפיקוח ניכרים: המחיר לצרכן של 1 ליטר חלב 3% מפוקח, ועומד על 7.28 שקלים. לעומת זאת, מחיר חלב 3% מועשר בויטמין די של טרה ושל יוטבתה מגיע ל-11.90 שקלים; חלב מועשר 3% עם סיבים תזונתיים של מחלבת רמת הגולן עולה 10-9.30 שקלים. המחלבות משווקות גם חלב ללא לקטוז 2% שומן וחלב מלא 4% שומן. לאלה נוספים משקאות חלב בטעמים שוקו, מוקה, בננה, צמר גפן מתוק, בזוקה ועוד, שמיוצרים באותם קווי ייצור, ומחיריהם מגיעים ל-17.90 לליטר.

יחד עם זאת, במשרדי האוצר והכלכלה נמנעים מזה השנים מדרישה מהמחלבות להתחייב לייצר חלב מפוקח או מהכנסת חלב מועשר לפיקוח.‏ תנובה היא יצרנית החלב המפוקח הגדולה ביותר, בפער גדול מהמחלבות האחרות. בקווי הייצור במחלבת רחובות של החברה מייצרים בעיקר חלב מפוקח והחברה משווקת כ-75% מהחלב המפוקח בארץ. לפי נתוני סטורנקסט, לטרה נתח שוק של כ-13% מהחלב המפוקח בארץ, מחלבות רמת הגולן כ-10% ושטראוס (יטבתה) כ-0.5% מהחלב שבפיקוח.

טרה חתכה בייצור החלב המפוקח לטובת מוצרים יקרים

נתוני סטורנקסט מלמדים על ירידה בייצור חלב מפוקח בישראל בשנים האחרונות ונטייה מובהקת של המחלבות להגביר את הייצור של חלב "מיוחד" שהוא רווחי יותר. מדובר בירידה של 21 מיליון ליטרים בכמות החלב מפוקח שנמכר בשנה החולפת לעומת הכמות שנמכרה בשנת 2021, ועלייה של 5 מיליון ליטר במכירות חלב מיוחד. 'טרה' לבדה הפחיתה את הנתח שלה בשוק החלב המפוקח מ-23% ב-2021 ל-13% בלבד בשנה האחרונה. החברה מספקת חלב מפוקח בקרטוני 1 ליטר רק ללקוחות מוסדיים, כמו צה"ל, שב"ס, בתי מלון ובתי קפה. בשוק הקמעונאי משווקת החברה קרטוני חלב של 2 ליטר שהדרישה להם נמוכה לעומת קרטוני 1 ליטר.

במקביל, הגבירה טרה את פיתוח וייצור החלב המועשר והמיוחד. נתח השוק של החברה בקטגוריית החלב המיוחד, הרווחי יותר, זינק בכ-350% מ-7.2% בשנת 2021 ל־24.1% בשנה האחרונה.

רוב הביקורת נגד תנובה – שמייצרת 75% מהחלב המפוקח

את התלונות על המחסור בחלב מפוקח על המדפים סופגת תנובה, שלא זו בלבד שמייצרת את מרביתו, על אף הרווחיות הנמוכה, אלא אף הגבירה את ייצור החלב המפוקח. קו ייצור חדש של חלב, שביעי במספר, החל לפעול במחלבת החברה ברחובות לפני שנה, בהשקעה של 40 מיליון שקלים. הקו החדש הגדיל את נתח השוק של תנובה בשוק החלב המפוקח ל־75.4% לעומת 71% ב־2021.

מתנובה נמסר ל'דבר' שבמסגרת היערכות החברה לקראת חגי תשרי, יתועדף ייצור חלב מפוקח בקווי הייצור ויתוגברו המשמרות במחלבה, כדי לספק למכולות ורשתות השיווק מלאי גדול עד כמה שניתן לפני ערב החג. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שבניגוד למזונות אחרים, חלב הוא מוצר בעל זמן מדף קצר שאינו מאפשר צבירת מלאי גדול במחסני החברה או בחדרי הקירור של רשתות השיווק.