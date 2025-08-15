בן דויד: "יום הלימודים הארוך פוגע במורים. החל מתשפ"ז לא ניקח חלק בתוכנית"

יושבת ראש הסתדרות המורים יפה בן דויד הצהירה כי עובדי הוראה לא ישתתפו בתוכנית יום לימודים ארוך (יוח"א) החל משנת הלימודים תשפ"ז (שתחל בעוד מעט יותר משנה). בן דוד הצהירה על כך בוועדת החינוך של הכנסת שנערכה ביום רביעי ועסקה בפתיחת שנת הלימודים הקרובה (תשפ"ו) בחודש הבא.

לדברי בן דויד, התוכנית פוגעת במעמדה של המורה "ולכן המורים לא יהיו חלק מתוכנית זו. הפכו את המורים למלצרים ולעובדי ניקיון. הם נאלצים להתמודד עם בעיות אלימות. הגיע הזמן לשנות תוכניות ישנות ולהתאים את התוכניות לאתגרים של המציאות הנוכחית".

תוכנית יום הלימודים הארוך, או בשמה המקוצר יוח"א, מופעלת על ידי הרשויות המקומיות שאינן המעסיק של עובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים. לכן, לטענת הסתדרות המורים, ניתן להחליט כי עובדי ההוראה אינם מפעילים את התוכנית. ייתכן כי זו תהיה סוגיה בדיונים לקראת הסכם שכר חדש בין הסתדרות המורים ומשרד החינוך לאחר שתוקפו של הסכם השכר הנוכחי יפוג בחודש דצמבר 2026.

במקביל להצהרתה של בן דויד, נדונה בימים אלו עתירה מנהלית של 47 הורים מהמועצה האזורית לב השרון שמתנגדים להחלטתה של המועצה לבטל את יום הלימודים הארוך במועצה. ההורים, המיוצגים על ידי עו"ד אלה בן דור ממשרד ליפא מאיר ושות', טוענים כי הליך הוצאת הרשות המקומית מהצו המונה את רשימת היישובים בהם מתקיים יוח"א לא היה תקין.

לא כל כך ארוך ולא בכל הארץ

מקורו של יוח"א הוא בחוק 'יום לימודים ארוך' משנת 1997, שהוצע על ידי ח"כ לשעבר מאיר שטרית. מטרתו היא, כלשון החוק :"לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי מרבי של כישרונותיו". החוק קובע כי מסגרות בהן נקבע יום לימודים ארוך ילמדו במהלך 4 ימים בשבוע לפחות 8 שעות, ביום אחד באמצע השבוע ילמדו עד 5 שעות לכל היותר וביום שישי ילמדו 4 שעות לכל היותר. בבתי ספר בהן מופעלת תכנית 'אופק חדש' ילמדו בארבעת ימי הלימודית הארוכים לכל הפחות 7 שעות. למרות שהזנה קבועה כחלק מהחוק, לרוב ארוחת צהריים נכללת במסגרת הארכת יום הלימודים.

יום הלימודים הארוך אינו מיועד לאוכלוסיות מוחלשת אלא לכלל מערכת החינוך, אך המדינה מסרבת להחיל את התוכנית בכל הארץ. מאז יישום החוק מצטרפות רשויות מקומיות לצו המונה אותן כאשר הצו העדכני ביותר הוא ב-2007, והוא מונה 92 רשויות מקומיות. חלק מהרשויות המקומיות בהן מיושם יום הלימודים הארוך הן אופקים, מועצה אזורית אשכול, שכונות מסוימות בטבריה ועוד.

לא רק היישום החלקי של התוכנית בעייתי אלא גם הגדרת יום הלימודים הארוך. במועצה אזורית לב השרון, לדוגמה, שלושה ימי לימודים בשבוע נגמרים ב-14:15 ,יומיים נוספים מסתיימים ב-13:30 וביום שישי לומדים התלמידים עד 11:45. שעות אלו אינן תואמות ליום עבודה במשק ומעניקות מענה פחות טוב מצהרונים הפועלים לרוב עד 16:00 אחר הצהריים.

התשלום על הזנה במסגרת יום הלימודים הארוך מפוקח על ידי משרד החינוך ומאושר כל שנה בוועדת החינוך של הכנסת בדיונים על תשלומי הורים.