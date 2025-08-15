מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% ביולי, וב-3.1% בשנה האחרונה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025, בהשוואה לחודש יוני 2025, בדומה לתחזיות שנערכו. ב-12 החודשים האחרונים (בהשוואה בין יולי 2025 ליולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.

מחירי הדירות: ירידה של 0.5% בחודשיים, עלייה של 2.5% בשנה

בשוק הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, חלה ירידה קלה במחירים בחודש האחרון. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.7%), מרכז (0.9%-), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.1%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.5%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-2.5%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון (8.2%), חיפה (5.5%), דרום (2.7%), ירושלים (1.7%), מרכז (1.3%) ותל-אביב (1.1%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-4.3%.

ברבעון השני של שנת 2025 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,272.3 אלפי ₪, ירידה של 2.5% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון המקביל אשתקד (2,330.0 אלפי ₪).