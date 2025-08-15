דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שישי כ"א באב תשפ"ה 15.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
33.0°תל אביב
  • 34.1°ירושלים
  • 33.0°תל אביב
  • 32.2°חיפה
  • 32.3°אשדוד
  • 36.9°באר שבע
  • 43.8°אילת
  • 39.4°טבריה
  • 32.9°צפת
  • 35.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
כלכלה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% ביולי, וב-3.1% בשנה האחרונה

אץ עליות המחירים מובילים תחומי תחבורה שעלה ב-1.6% והתרבות ובידור שעלה ב-1.3%, ירידת מחירים משמעותית ניכרה בתחום ההלבשה וההנעלה שירד ב-4.2% | מחירי הדירות ירדו במאי-יוני ב-0.5% לעומת מרץ-אפריל, אך עלו בשנה החולפת ב-2.5%

עגלת קניות בסופרמרקט (צילום: נועם מוסקוביץ/פלאש90)
עגלת קניות בסופרמרקט (צילום: נועם מוסקוביץ/פלאש90)
יובל לקח
יובל לקח
כתב כלכלה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 15.08.2025 | 15:03
נושאים קשורים:

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025, בהשוואה לחודש יוני 2025, בדומה לתחזיות שנערכו. ב-12 החודשים האחרונים (בהשוואה בין יולי 2025 ליולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.

מחירי הדירות: ירידה של 0.5% בחודשיים, עלייה של 2.5% בשנה

בשוק הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, חלה ירידה קלה במחירים בחודש האחרון. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.7%), מרכז (0.9%-), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.1%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.5%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-2.5%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון (8.2%), חיפה (5.5%), דרום (2.7%), ירושלים (1.7%), מרכז (1.3%) ותל-אביב (1.1%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-4.3%.

ברבעון השני של שנת 2025 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,272.3 אלפי ₪, ירידה של 2.5% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון המקביל אשתקד (2,330.0 אלפי ₪).

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!