אחרי יותר מעשור: פוטין על אדמת ארה"ב לפסגה דרמטית עם טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו הערב (שישי) בבסיס הצבאי אלמנדורף-ריצ'רדסון שבאנקורג', אלסקה – פסגה דרמטית שעשויה להוות נקודת מפנה במלחמה באוקראינה. זו הפגישה הראשונה בין המנהיגים מאז הפלישה הרוסית ב־2022, והראשונה של פוטין על אדמת ארה"ב זה יותר מעשור.

פוטין נחת מעט לפני השעה 22:00, ולצדו משלחת רמת דרג שכללה את שר החוץ סרגיי לברוב ויועצו הבכיר יורי אושקוב. טראמפ קיבל את פניו על השטיח האדום, כשהם צועדים זה לקראת זה ומאחוריהם ארבעה מטוסי F-22. השניים לחצו ידיים, נראו מחויכים, ולאחר קבלת הפנים החמה נכנסו יחד לרכב המשוריין של הנשיא האמריקני, "החיה", בדרכם לפתיחת השיחות.

במפגש משתתפים גם מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב וויטקוף מצדו של טראמפ. לפי הקרמלין, השיחות צפויות להימשך בין שש לשבע שעות, ובסיומן תתקיים ככל הנראה מסיבת עיתונאים משותפת.

President Trump & President Putin in “The Beast” — headed to meet here at Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage, Alaska… pic.twitter.com/kVWLDXZ05H — Dan Scavino (@Scavino47) August 15, 2025

במהלך הטקס בנמל התעופה צעקה כתבת לפוטין "האם תפסיק להרוג אזרחים?", והוא חייך וסימן שלא שמע. טראמפ, בדרכו באייר פורס 1, אמר לכתבים: "אני רוצה לראות הפסקת אש, ולא אהיה מרוצה אם זה לא יקרה היום". הוא הדגיש כי "אני חייב לתת לאוקראינה לקבל את ההחלטה" אם לוותר על שטחים, והבהיר שלא ינהל מו"מ בשמה.

הפסגה הנוכחית נועדה, לדבריו, להכין את הקרקע לפסגה משולשת עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי – "פגישה הרבה יותר חשובה" שבה ניתן יהיה "לעשות הסכם". אך הדרישות בין הצדדים נותרות מרוחקות: רוסיה דורשת נסיגה מלאה של אוקראינה ממחוז דונצק וויתור על הצטרפות לנאט"ו, בעוד זלנסקי מתעקש על שלמות טריטוריאלית וערבויות ביטחוניות.

זלנסקי, שלא הוזמן לפסגה, אמר מוקדם יותר כי "הגיע הזמן לסיים את המלחמה" והביע תקווה לפגישה משותפת, אך לאחר מתקפה רוסית קטלנית בדניפרו שבה נהרג אדם אחד, ציין: "ביום של המגעים, הם גם הורגים אנשים. המלחמה נמשכת".

במערב גוברים החששות שטראמפ יסכים לפשרה שתיתפס בקייב ככניעה. "אני לא סומכת על טראמפ. הוא אומר דבר אחד היום, ומחר יגיד משהו אחר", אמרה אנה שרצניובה, תושבת קייב. לוחם לשעבר בשם ולרי קוצ'רניקו הוסיף: "פוטין וטראמפ עשויים להגיע להסכם, אבל הוא לא יהיה לטובתנו. אנחנו נגן על הזכויות שלנו עד הסוף".

הבחירה באלסקה כאתר הפגישה עוררה עניין, שכן מדובר בשטח שהיה בבעלות רוסית עד שנרכש בידי ארה"ב לפני 148 שנה. פרשנים מעריכים כי ייתכן שמדובר באיתות סמלי לחילופי שטחים אפשריים בין רוסיה לאוקראינה – נושא שצפוי לעמוד במרכז המגעים הבאים.