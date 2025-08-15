צה"ל פועל ברצועת עזה: מנהרת טרור באורך 7 ק"מ נאטמה בבית חאנון

דובר צה"ל עדכן היום (שישי) על שני מהלכים משמעותיים שביצע הצבא ברצועת עזה: חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור במרחב זיתון שבפאתי עזה, לצד השלמת מבצע רחב היקף לאיטום מנהרת ענק בצפון הרצועה.

לפי ההודעה, בימים האחרונים פועלים כוחות צוותי הקרב של חטיבת הנח"ל וחטיבה 7 בפיקוד אוגדה 99 במרחב זיתון. הכוחות עוסקים בחישוף מטענים, חיסול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע. במסגרת הפעולה, תקפו הכוחות והשמידו מבנה ממולכד שבו אוחסנו אמצעי לחימה.

במהלך הפעילות נורה לעברם טיל נ"ט, אך לא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות איתרו את חוליית המחבלים שירתה לעברם וחיסלו אותה. חיל האוויר פעל בשיתוף עם הכוחות המתמרנים ותקף מטרות צבאיות ומחבלים במרחב.

במקביל, מסר צה"ל כי הושלם מבצע מורכב שנמשך כחודש לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים במרחב בית חאנון שבצפון הרצועה. המבצע הובל על ידי פיקוד הדרום והשתתפו בו כוחות הנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל"ם וצוותי קרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית.

במהלך הפעולה הוזרמו למנהרה מעל 20 אלף קוב של חומרי איטום באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך כ־4.5 ק"מ מגדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי.

בצה"ל ציינו כי המבצע התאפשר הודות לתכנון הנדסי מדויק, שילוב טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פעולה חדשניות שהופעלו לראשונה, ואשר הביאו לאטימה מלאה של התוואי. לצד זאת נמשך המאמץ להשמדת תוואים תת-קרקעיים נוספים באזור, ובמסגרתו הושמדו עד כה כ-2.4 ק"מ נוספים של תשתיות חמאס.

עוד הדגישו כי שני המהלכים המשולבים, האיטום והשמדת התוואים, מהווים פגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון והביאו להכרעתו המבצעית. "איטום התוואי מהווה פגיעה נוספת בתשתיות הטרור של חמאס, מעל ומתחת לקרקע".