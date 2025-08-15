שלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק נגד פולין עורר סערה, אופ"א פתחה בהליכים נגד הקבוצה

סערה חריגה פרצה לאחר שמשחק הגומלין בין מכבי חיפה לראקוב הפולנית, במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס-ליג, הפך לעימות מדיני ותקשורתי. במהלך המשחק שנערך בדברצן, הונף ביציע החיפאי שלט ובו הכיתוב: "רוצחים מאז 1939" – התייחסות לחלקה של פולין ברצח היהודים בשואה. בנוסף, אוהד קבוצה עטף בובה בדגל פולין וביצע אקט מיני, מה שהצית את זעם הציבור והתקשורת בפולין.

השלט נתפס כתגובה לשלט שהניפו אוהדי ראקוב במשחק הקודם, שבו נכתב: "ישראל רוצחת והעולם שותק". עם זאת, בפולין גינו בחריפות את המהלך. נשיא המדינה קרול נברוצקי כתב כי מדובר ב"שלט שערוריית. טיפשות שאין לתאר במילים", וסגן ראש הממשלה ולדיסלב קוזיניאק-קמיש דרש תגובה חריפה מאופ"א. נשיא ההתאחדות הפולנית, צזארי קולשה, הגדיר את המעשה "שקר היסטורי" וקרא להעניש את המועדון.

Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 14, 2025

ראקוב עצמה פרסמה הודעה חריגה, בה נכתב: "הגשנו תלונה רשמית לאופ"א, וביקשנו להרחיק את המועדון הישראלי מתחרויות אירופה בעונה הבאה עקב הפרות חוזרות ונשנות". עוד צוין כי "פולנים סיכנו לעיתים קרובות את חייהם בהסתרת יהודים ובארגון התנגדות נגד גרמניה הנאצית", תוך אזכור 7,280 פולנים שזכו בתואר "חסידי אומות העולם".

בתגובה לסערה, אופ"א הודיעה על פתיחת הליכים משמעתיים נגד שתי הקבוצות: מכבי חיפה בגין "התנהגות בלתי הולמת" ו"העברת מסר שאינו הולם באירוע ספורטיבי", וראקוב בגין הדלקת אבוקות. במקביל, שגרירות פולין בישראל ושגרירות ישראל בפולין פרסמו גינויים, כשהאחרונה הבהירה כי "למילים ולמעשים כאלה אין מקום באצטדיון או בכל מקום אחר".

Poland is raging tonight. An international incident is brewing. The Conference League tie between Maccabi Haifa & Rakow Częstochowa has incensed a whole country. In the first leg (see quoted tweet), Rakow fans had held up a banner saying “Israel murders & the world is silent”.… https://t.co/SoS8Gfkjur pic.twitter.com/KufStPkr6n — Ben Green (@BenGreenJeru) August 14, 2025

בעלי מכבי חיפה, יעקב שחר, העניק ריאיון לאתר הפולני Goal.pl, בו התנצל: "אני מתנצל, לא נעבור על כך לסדר היום. אני ממוצא פולני, אבי נולד במדינה. ראיתי את השלט הזה בעיניים ואני יודע למה זה פגע בהם כל כך". שחר הוסיף כי מדובר ב"חבורה של 100–150 אנשים שגורמים לבעיות" והבטיח כי המועדון יפעל עם ההתאחדות להענשתם.

אולם ארגון האוהדים "הקופים הירוקים" תקף את שחר בחריפות, וטען כי הוא מתעלם מהשלט הפוגעני שהניפו אוהדי ראקוב במשחק הראשון: "רק לא להרגיז את הפולנים ואת אופ"א, ידידי ישראל". לדבריהם, ההתנצלות משקפת "בעיה בהבנה של המציאות" ומדיניות ענישה שמרחיקה את הקהל המסור.

המתח גלש גם מחוץ למגרש: לאחר המשחק, בו הפסידה מכבי חיפה 2:0 והודחה מאירופה, הותקף אוטובוס אוהדיה באבנים בידי אוהדי ראקוב בהונגריה. בתיעוד נראים התוקפים מתאספים בכביש מהיר ומיידים אבנים, שגרמו לנזק רב לאוטובוס ולניפוץ שמשה קדמית.