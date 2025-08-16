דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת כ"ב באב תשפ"ה 16.08.25
משפט ופלילים

במהלך הלילה: גבר נהרג ו-3 נפצעו קשה בתקריות אלימות

גבר כבן 50 נורה למוות בשגב שלום, צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה בדרך הערבה, גבר כבן 30 נפצע קשה ברהט וצעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ביישוב שבלי-אום אל גנם בגליל התחתון | בנוסף לכך בתל אביב גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מ"חפץ שהתפוצץ" שסיבתו טרם התבררה

ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 16.08.2025 | 9:03
נושאים קשורים:

גבר כבן 50 נורה למוות בשגב שלום. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת סריקות אחר חשודים.

צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה בתקרית אלימה בדרך הערבה שבנגב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת.

גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתקרית אלימה ברהט. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה בתקרית אלימה ביישוב שבלי-אום אל גנם בגליל התחתון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק בעפולה.

גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה מ"חפץ שהתפוצץ" ברחוב בת עין בתל אביב, כך נמסר ממד"א, שהוסיף כי חובשי הארגון פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב עם כוויות בדרגה ב' בכ-55% מגופו.

