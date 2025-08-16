במהלך הלילה: גבר נהרג ו-3 נפצעו קשה בתקריות אלימות

גבר כבן 50 נורה למוות בשגב שלום. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת סריקות אחר חשודים.

צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה בתקרית אלימה בדרך הערבה שבנגב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת.

גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתקרית אלימה ברהט. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה בתקרית אלימה ביישוב שבלי-אום אל גנם בגליל התחתון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק בעפולה.

גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה מ"חפץ שהתפוצץ" ברחוב בת עין בתל אביב, כך נמסר ממד"א, שהוסיף כי חובשי הארגון פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב עם כוויות בדרגה ב' בכ-55% מגופו.