דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת כ"ב באב תשפ"ה 16.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.8°תל אביב
  • 30.6°ירושלים
  • 30.8°תל אביב
  • 29.3°חיפה
  • 30.3°אשדוד
  • 33.6°באר שבע
  • 40.8°אילת
  • 35.5°טבריה
  • 30.0°צפת
  • 32.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
תאונת דרכים

שני רוכבי אופנוע כבני 50 נהרגו בתאונת דרכים עם רכב פרטי בכביש 90

מותם של שני הרוכבים נקבע במקום, מהרכב הפרטי חולצו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם במצב בינוני | פרמדיק מד"א בזירה: "כשהגענו ראינו שני אופנועים שעולים באש ורכב פרטי עם פגיעות קשות בחלקו הקדמי ושמשה מנופצת" | התאונה התרחשה סמוך לצומת שדה אליעזר שבעמק החולה

תאונת הדרכים בעמק החולה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
תאונת הדרכים בעמק החולה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 16.08.2025 | 10:54
נושאים קשורים:

שני רוכבי אופנוע כבני 50 נהרגו היום (שבת) בתאונת דרכים קשה בכביש 90 סמוך לצומת שדה אליעזר שבעמק החולה. צוות מד"א שהגיע למקום מצא את הרוכבים שוכבים על הכביש במרחק רב מהאופנועים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית קשה, לאחר שנפגעו מרכב פרטי. לאחר בדיקות רפואיות נקבע מותם במקום.

מהרכב הפרטי חולצו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם, כשהם בהכרה מלאה וסובלים מחבלות בגופם. חובשי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותם במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת.

פרמדיק מד"א עדן גיגי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו ראינו שני אופנועים שעולים באש ורכב פרטי עם פגיעות קשות בחלקו הקדמי ושמשה מנופצת. רוכבי האופנוע שכבו על הכביש במצב אנוש ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם. גבר ואישה מהרכב היו מחוץ לו בהכרה מלאה, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!