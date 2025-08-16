שני רוכבי אופנוע כבני 50 נהרגו בתאונת דרכים עם רכב פרטי בכביש 90

שני רוכבי אופנוע כבני 50 נהרגו היום (שבת) בתאונת דרכים קשה בכביש 90 סמוך לצומת שדה אליעזר שבעמק החולה. צוות מד"א שהגיע למקום מצא את הרוכבים שוכבים על הכביש במרחק רב מהאופנועים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית קשה, לאחר שנפגעו מרכב פרטי. לאחר בדיקות רפואיות נקבע מותם במקום.

מהרכב הפרטי חולצו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם, כשהם בהכרה מלאה וסובלים מחבלות בגופם. חובשי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותם במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת.

פרמדיק מד"א עדן גיגי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו ראינו שני אופנועים שעולים באש ורכב פרטי עם פגיעות קשות בחלקו הקדמי ושמשה מנופצת. רוכבי האופנוע שכבו על הכביש במצב אנוש ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם. גבר ואישה מהרכב היו מחוץ לו בהכרה מלאה, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים".