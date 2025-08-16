מרים בנימיני, מהאסטרולוגיות הוותיקות והבולטות בישראל, הלכה לעולמה בגיל 85

מרים בנימיני, מהאסטרולוגיות המפורסמות והמשפיעות בישראל, הלכה לעולמה אתמול (שישי) בלילה בגיל 85 בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, מוקפת בבני משפחתה, לאחר תקופה של אשפוז ממושך ומחלה. בנימיני כתבה את טור ההורוסקופ המיתולוגי ב"ידיעות אחרונות", נחשבה לאשת סודם של אומנים ואישי ציבור, והייתה מקור השראה ומורת דרך למאות אלפים בארץ. בעבודתה הקנתה לאסטרולוגיה מקום מרכזי בשיח הישראלי.

בנימיני נולדה ב-1940 בקיבוץ קבוצת יבנה, ובתחילת דרכה הייתה מוזיקאית וניגנה בקלרינט בתזמורת המשטרה. באמצע שנות ה-70 פנתה ללימודי אסטרולוגיה כחוויה אישית שהובילה אותה למהפך מקצועי, אחרי חשיפה מקרית לקריאה בכף היד. הקריירה הציבורית שלה המריאה לאחר הופעות טלוויזיוניות ומאות מבקשי ייעוץ שעמדו בפתח בית הקפה שעבדה בו. ב-1980 החלה לפרסם את טור ההורוסקופ השבועי ב"העולם הזה", וב-1989 עברה ל"ידיעות אחרונות", שבו כתבה עד יומה האחרון. בנימיני שידרה פינות רדיו פופולריות ברשת ב' וב-FM103, ליוותה מפורסמים רבים בייעוץ אסטרולוגי ונחשבה דמות מרכזית בתקשורת ובתרבות המקומית.

הלווייתה של מרים בנימיני תתקיים היום בירושלים בהשתתפות בני משפחה וחברים קרובים. היא הניחה אחריה שני ילדים וחמישה נכדים.