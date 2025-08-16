דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת כ"ב באב תשפ"ה 16.08.25
  22.8°ירושלים
החטופים והנעדרים

חברות ועסקים יצטרפו, אלפים יפגינו בכל הארץ: כל מוקדי יום המחאה להצלת חיי החטופים

חברות פרטיות, אוניברסיטאות וגופים רבים במשק יאפשרו לעובדים לשבות, ומשעות הבוקר יוקמו מאות מוקדי מחאה מצפון עד דרום בקריאה להחזרת החטופים והפסקת המלחמה | חלק מהכבישים צפויים להיחסם לסירוגין, ובערב יגיעו מכל הארץ לעצרת המרכזית בכיכר החטופים בתל אביב

מפגינים למען שחרור החטופים קוראים להשבתת המדינה (צילום: אבשלום ששוני/ פלאש90)
    עשרות חברות פרטיות, אוניברסיטאות וגופים רבים במשק נענו בימים האחרונים לקריאת משפחות החטופים, וישבתו מחר (ראשון) כחלק ממחאה ארצית נרחבת הקוראת להצלת חיי החטופים והחיילים הלוחמים.

    ב-6:29 בבוקר, בה החל טבח 7 באוקטובר, יוקם מיצג בכיכר החטופים, וב-7:00 תתקיים מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים והנרצחים. במקביל, יתקיימו הפגנות במאות צמתים, חלוקת סרטים צהובים לנהגים, והפגנות מול בתי ח"כים מהקואליציה.

    בשעה 11:00 תגיע לכיכר החטופים צעדת הרופאים המכונה גם "החלוקים הלבנים". ב-16:00 צפויה יוזמת "ישראל צופרת", במסגרתה יישמעו צפירות כלי רכב ברחבי הארץ במשך דקה להזדהות עם החטופים. משם תצאנה עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לעבר תחנת רכבת סבידור, בדרכן לעצרת המרכזית שתיערך בשעה 20:00 בכיכר, שבה ישתתפו בני משפחות החטופים, שורדי שבי ובני משפחות שכולות.

    בעוטף עזה ינועו שיירות של טרקטורים וכלים חקלאיים לאורך כביש 232 בו נרצחו רבים ב-7 באוקטובר; המועצות האזוריות שער הנגב ואשכול יהיו בשביתה מלאה; קיבוצים ומושבים שנפגעו בטבח מארגנים הסעות לעצרת המרכזית בערב. קבוצות פעילים בשדרות ובאופקים מארגנים פעילויות בערים ובצמתים.

    ארגונים שהצטרפו למאבק ולעצירה: אוניברסיטת בן גוריון, ⁠אוניברסיטת תל אביב, ⁠אוניברסיטת חיפה , ⁠מטה ההיי-טק, ⁠לשכת עורכי הדין, ארגון הרופאות והרופאים המתמחים "מרשם", פורום העסקים, התנועה הקיבוצית, רקוטקס וילונות והצללה, משרד עורכי הדין מיתר, משרד עורכי הדין נשיץ-ברנדס-אמיר, מסעדת האחים.

