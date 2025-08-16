חברות ועסקים יצטרפו, אלפים יפגינו בכל הארץ: כל מוקדי יום המחאה להצלת חיי החטופים

עשרות חברות פרטיות, אוניברסיטאות וגופים רבים במשק נענו בימים האחרונים לקריאת משפחות החטופים, וישבתו מחר (ראשון) כחלק ממחאה ארצית נרחבת הקוראת להצלת חיי החטופים והחיילים הלוחמים.

ב-6:29 בבוקר, בה החל טבח 7 באוקטובר, יוקם מיצג בכיכר החטופים, וב-7:00 תתקיים מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים והנרצחים. במקביל, יתקיימו הפגנות במאות צמתים, חלוקת סרטים צהובים לנהגים, והפגנות מול בתי ח"כים מהקואליציה.

בשעה 11:00 תגיע לכיכר החטופים צעדת הרופאים המכונה גם "החלוקים הלבנים". ב-16:00 צפויה יוזמת "ישראל צופרת", במסגרתה יישמעו צפירות כלי רכב ברחבי הארץ במשך דקה להזדהות עם החטופים. משם תצאנה עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לעבר תחנת רכבת סבידור, בדרכן לעצרת המרכזית שתיערך בשעה 20:00 בכיכר, שבה ישתתפו בני משפחות החטופים, שורדי שבי ובני משפחות שכולות.

מחר, ביום העצירה, עם ישראל יצביע ברגליים.

מיליוני אזרחי ישראל יזעקו בקול רם, ברגליים, בצמתים, בכיכר, ברשתות החברתיות ובכל מקום: תחזירו אותם עכשיו!!! ברחבי הארץ יתקיימו מאות יוזמות של אזרחים שעוצרים פעילות ומצטרפים למאבק הצודק והמוסרי ביותר מאז קום המדינה – המאבק להשבת 50… pic.twitter.com/SXY08Qd4rn — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 16, 2025

בעוטף עזה ינועו שיירות של טרקטורים וכלים חקלאיים לאורך כביש 232 בו נרצחו רבים ב-7 באוקטובר; המועצות האזוריות שער הנגב ואשכול יהיו בשביתה מלאה; קיבוצים ומושבים שנפגעו בטבח מארגנים הסעות לעצרת המרכזית בערב. קבוצות פעילים בשדרות ובאופקים מארגנים פעילויות בערים ובצמתים.

ארגונים שהצטרפו למאבק ולעצירה: אוניברסיטת בן גוריון, ⁠אוניברסיטת תל אביב, ⁠אוניברסיטת חיפה , ⁠מטה ההיי-טק, ⁠לשכת עורכי הדין, ארגון הרופאות והרופאים המתמחים "מרשם", פורום העסקים, התנועה הקיבוצית, רקוטקס וילונות והצללה, משרד עורכי הדין מיתר, משרד עורכי הדין נשיץ-ברנדס-אמיר, מסעדת האחים.

למפת מוקדי המחאה המלאה