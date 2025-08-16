השיבושים בתנועת הרכבות יימשכו גם מחר (א'); משרד התחבורה ממליץ לא לנסוע ברכבת

שיבושים בתנועת הרכבות צפויים גם מחר (ראשון) בשל פגיעת רכבת המשא בכבלי תשתית החשמול באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובין חדרה לנתניה, כך עדכן משרד התחבורה.

אלה השינויים הצפויים:

קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

קו באר שבע-נתניה יפוצל: בין באר שבע ללוד ובין ת"א ההגנה/סבידור לנתניה.

קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד לוד וממנה בלבד.

קו ירושלים-הרצליה יופעל עד נתב"ג וממנו בלבד, לרבות רכבות הלילה.

קו באר שבע-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב"ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

יתר הקווים פועלים כרגיל.

נוסעים מבית שמש, רחובות ואשקלון לתל אביב (ולהפך) יכולים להגיע כרגיל, בהחלפה בתחנת לוד, ההגנה או סבידור.

היסעים יופעלו בחינם בין תחנות הרכבת:

לוד-ת"א סבידור מרכז.

חדרה מערב-נתניה.

בשעות הלילה: ת"א סבידור-נתב"ג.

בשעות שיא בבוקר: גני אביב-כפר חב"ד-ת"א סבידור.

בשעות שיא בערב: ת"א סבידור-כפר חב״ד-גני אביב.

משרד התחבורה: "ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות וצפויים עומסים. אנו ממליצים לבחון את נחיצות השימוש ברכבת ביום זה ולבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים. פעילות מוזיאון הרכבת שתוכננה לא תתקיים, ויינתן החזר לרוכשים".

החלופות שעליהן ממליץ משרד התחבורה: