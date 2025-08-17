דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון כ"ג באב תשפ"ה 17.08.25
מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בהרים ובפנים הארץ | בלילה צפוי להיות מעונן חלקית | מחר ללא שינוי ניכר, בשלישי תורגש עלייה קלה בחום

צבי בשדה בישראל (צילום: חיים לוינסון/פלאש90)
עדכון אחרון: 17.08.2025 | 6:53
    מזג האוויר היום (ראשון) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. באזורים אלו תורגש הקלה מסוימת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בלילה יהיה מעונן חלקית.

    מחר ייעשה בהיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות יישארו רגילות לעונה. ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ברביעי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 21–30, תל אביב – 27–31, חיפה – 25–30, צפת – 19–28, קצרין – 22–33, טבריה – 25–35, נצרת – 23–31, עפולה – 25–34, בית שאן – 26–37, לוד – 26–33, אשדוד – 28–31, עין גדי – 24–36, באר שבע – 24–33, מצפה רמון – 19–30, אילת – 27–38.

