צה"ל: הותקפו תשתיות אנרגיה של שלטון הטרור החות'י בצנעא

חיל הים תקף היום (ראשון) לפנות בוקר, תחנת כוח בצנעא, בירת תימן. דובר צה"ל עדכן כי צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק תימן, תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי נשמעו לפחות שני פיצוצים באזור תחנת כוח בעיר. דיווחים תימניים טענו שהתקיפות כוונו לתחנת הכוח חזיז שבדרום צנעא.

הבכיר החות'י חזאם אל-אסד לפנות בוקר: "אויב פושע ופושט רגל שמכוון רק למתקנים שירותיים וליעדים אזרחיים: חשמל, מים". מנכ"ל תאגיד החשמל בצנעא, משעל א-ריפי, אמר: "תחנות החשמל היו נתונות לתקיפה, מה שגרם להפסקת חשמל זמנית".

מדובר צה"ל נמסר: "צה״ל תקף במרחק של כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק תימן, תשתיות אנרגיה ששימשו את שלטון הטרור החות׳י. התקיפות בוצעו לנוכח תקיפות חוזרות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגורי טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינה.

"שלטון הטרור החות׳י פועל בהכוונה של המשטר האיראני על מנת לפגוע במדינת ישראל ובנות בריתה. שלטון הטרור מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת הכוח ופעילות טרור נגד מעבר וסחר במרחב השיט העולמי. צה״ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות ונשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד אזרחי מדינת ישראל ונחוש להמשיך ולפגוע בעוצמה בכל איום על המדינה, בכל מרחב בו יידרש".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "צה"ל תקף כעת מטרות טרור של שלטון הטרור החות'י בנמל חודיידה ואוכף בעוצמה כל ניסיון לשיקום תשתיות הטרור שהותקפו בעבר. כפי שהבהרתי – דין תימן כדין טהרן. החות'ים ישלמו מחירים כבדים על ירי הטילים לעבר מדינת ישראל. נמשיך לפעול בכל זמן ובכל מקום כדי להגן על מדינת ישראל".