במהלך טורניר גביע האומות: הכדורסלנים הבריטים ביזו את ההמנון הישראלי

במהלך טורניר גביע האומות בכדורסל כיסאות גלגלים, הכדורסלנים הבריטים ביזו את ההמנון הישראלי. אחרי ניצחון על גרמניה (71:77) והפסד ליפן (66:43), פגשה אמש (שבת) נבחרת ישראל בכדורסל כיסאות גלגלים את נבחרת בריטניה במשחק השלישי והאחרון בשלב הבתים בטורניר גביע האומות, המהווה הכנה לאליפות אירופה.

המשחק עצמו הסתיים בניצחונה של בריטניה, מדליסטית הכסף מפריז, בתוצאה 74:64. ישראל, שסיימה שלישית בבית, תפגוש מחר את נבחרת פולין. בתחילת המשחק החליטו הכדורסלנים הבריטים לבזות את ההמנון הישראלי ובהפגנתיות הפנו ראש ולא הסתדרו כנדרש.

מנהל המשלחת עדכן כי לעומת התנהגות הכדורסלנים הבריטים, כיבד הצוות המקצועי של הנבחרת הבריטית את ההמנון, מה שהקל על ההחלטה לקיים את המשחק כמתוכנן. יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון, מתכוון לפנות להתאחדות הבינלאומית לכדורסל בכיסאות גלגלים ולהביע את מחאתו על "ההתנהגות המבישה הנוגדת את הרוח הפראלימפית".

זהו טורניר ראשון של ליאור דרור, בעצמו כדורסלן ועד לאחרונה מאמן הנבחרת הצעירה, כמאמן ראשי של הנבחרת הבוגרת של ישראל. עוזר המאמן הוא גדי סלוביק. בין השחקנים משתתפים כדורסלנים המשחקים בחו"ל: עשהאל שבו, עמית ויגודה, ראדי דאגמין, נדב מנחם, שי ברביבאי ומאור לסרי.

כמו כן לוקחים חלק זיו אליהו, עידו מימון, פלג זלצמן, עילי ירחי, אברהים בהו, אלון גריידנר ונתן בוז׳נה. לשני האחרונים, זהו טורניר בינלאומי ראשון עם הנבחרת הבוגרת.