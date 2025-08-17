סוף שבוע מדמם בחברה הערבית: חמישה נרצחים ביממה, 159 נרצחים מתחילת השנה

גל אלימות קטלני בסוף השבוע גבה את חייהם של חמישה בני אדם ברחבי הארץ. אחמד בדראן, תושב ענאתא, נרצח אמש (שבת) בשכונת בית חנינא בירושלים. צעיר נוסף נפצע מהירי. זמן קצר לפני כן נורה למוות מחמוד ג'ראדאת במחנה הפליטים שועפאט.

במקביל, בג'סר א-זרקא, נרצחה רוזית מוסעד מחמוד גורבאן, צעירה בת 23, שנפגעה מירי כאשר הלכה ברחוב עם חברותיה. נעצר חשוד במעשה. עומר אבו ג'אמע, בן 50 משגב שלום, נורה למוות לאחר תפילת הבוקר. גם במקרה זה נעצר חשוד.

בשבת בבוקר מת מפצעיו עלי עווני חדיד, בן 26 מדלית אל כרמל, שנורה לפני מספר ימים.

ארבעה נוספים נפצעו באירועי ירי במהלך השבת: צעיר בן 30 ברהט, שני צעירים במצב אנוש בעכו, וצעיר בן 25 בשיבלי. ביפו נדקר צעיר בן 36 – חשודים במעשה נעצרו.

ביום שישי נפצע צעיר בן 26 מירי בסח'נין. גבר בן 52 וצעיר בן 29 נפצעו בתגרה בשפרעם, וצעיר בן 24 מחווארה נפצע מירי בתל אביב.

לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, מספר הקורבנות הערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות מתחילת השנה עלה ל-159 בני אדם, מתוכם 16 נשים. 136 נורו למוות. 80 מהקורבנות בני 30 ומטה, ושלושה מהם מתחת לגיל 18.