דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון כ"ג באב תשפ"ה 17.08.25
מדליית ארד לראם מגן באליפות אירופה עד גיל 23 בשייט

השייט סיים במקום העשירי הכללי מבין 153 משתתפים בתחרות הבוגרים בדגם ILCA, ונכנס לעשירייה הפותחת | חברו לנבחרת עומר ורד וילנצ'יק סיים במקום ה-19 הכללי ובמקום החמישי עד גיל 21 | המאמן: "תחרות מוצלחת מאוד של הנבחרת כולה"

השייט ראם מגן (צילום: ILCA CLASS)
ליאור ברטל
כתב ספורט
עדכון אחרון: 17.08.2025 | 12:24
השייט ראם מגן סיים במקום העשירי באליפות אירופה לבוגרים שנערכה בשבדיה, וזכה במדליית הארד בקטגוריית עד גיל 23 בדגם סירות ה־ILCA. מגן, שהציג יציבות מרשימה לאורך רוב התחרות, סיים שישה מתוך 12 שיוטים בעשירייה הראשונה והצליח להתברג למקום העשירי ביום האחרון של האליפות, מתוך 153 מתחרים.

ההישג של מגן מרשים מאוד בדגם סירות ה־ILCA, הדגם הגדול ביותר בעולם השייט האולימפי. זאת הפעם השנייה בלבד עד היום שישראלי מגיע לעשרת הגדולים באליפות אירופה; הקודם שביצע זאת היה עומר ורד וילנצ'יק, חברו של מגן לנבחרת, שסיים בשנה שעברה במקום השמיני.

גם עומר ורד וילנצ'יק הציג תחרות איכותית, כאשר גם הוא הצליח לשהות קרוב לעשרת הגדולים במשך שלושה ימים, ולבסוף סיים במקום ה־19 הכללי ובמקום החמישי המרשים בקטגוריית עד גיל 21. יוגב אלקלעי סיים במקום ה־38 בתחרות הבוגרים הטובה ביותר שלו עד כה.

"תחרות מוצלחת מאוד של הנבחרת כולה", אמר ארז אליהו, מאמן נבחרת הגברים. "כל השייטים סיימו בבית הזהב, כאשר הנבחרת שלנו היא הצעירה ביותר בתחרות. ראם הצליח לעשות יום אחרון מצוין ולהתברג לעשירייה הראשונה באירופה — הישג יוצא דופן. עומר הוכיח שוב יכולות גבוהות ביחס לגילו הצעיר, ויוגב עם מיקום השיא שלו בבוגרים".

שי קקון, שהתחרתה בדגם הנשים ILCA6, סיימה במקום ה־23. קקון חוותה תחרות מאתגרת יותר, כאשר היא סבלה משתי פסילות ומחוסר יציבות בתוצאות לאורך התחרות.

