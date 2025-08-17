יו"ר ההסתדרות פנה לנתניהו בכיכר החטופים: "תעשה עסקה, תסיים את הפרק הזה"

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, הגיע הבוקר (ראשון) לכיכר החטופים בתל אביב במסגרת אירועי "ישראל עוצרת", וביקר בתערוכה שהוקמה על ידי משפחות החטופים בסיוע ההסתדרות. בר דוד קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו: "צריך להחזיר את החטופים הביתה, זו החובה המרכזית של המדינה".

"דיברנו בשבועות האחרונים על שביתה לא שביתה", אמר בר דוד. "אני רוצה שתדעו, אין פה עניין של ימין ושמאל, יש פה עניין של להחזיר אנשים. אנחנו יותר משנתיים נאבקים. אני רוצה לקרוא לכל מי שמקבל החלטות בישראל – אנא מכם בואו נסיים עם הסוגיה הזאת. אנחנו רוצים לסגור מעגלים, לראות את הבנים והחיילים בבית".

הוא פנה לנתניהו: "העברתי עליך הרבה ביקורת, תסתכל לציבור ולמשפחות בעיניים ותעשה מה שצריך. תעשה עסקה, תסיים את הפרק הזה. את הפרק הזה צריך לסיים בהחזרת החטופים". הוא התייחס לביקורת על המפגינים, ואמר: "על מה תוקפים? לא מבינים שצריך להחזיר אנשים הביתה? מקווה שהיום הזה יחולל משהו, זה לא כל כך פשוט. שיתחולל משהו בלבבות האנשים".

בר-דוד פתח את ביקורו בפגישה עם רובי חן, אביו של החייל החטוף סמ"ר איתי חן, ועם דני בר-גיורא, מנכ"ל מטה משפחות החטופים. השלושה, יחד עם משפחות נוספות, סיירו בתערוכה המציגה את תמונות החטופים לצד יקיריהם לפני השבעה באוקטובר.

לביקור התלוו עובדות ועובדים ממקומות עבודה מאורגנים, גמלאים וגמלאיות, נציגי ועדים מחברות כמו SAP, כלל ביטוח ואסותא רמת החייל, וכן צוותים מההסתדרות ברחבי הארץ.

ברקע הביקור, נזכיר כי לפני מספר ימים שיגר יו"ר ההסתדרות איגרת לראשי האיגודים והוועדים, בה ביקש את סיועם להבטיח שעובדים שיבקשו להשתתף באירועי ההזדהות – לא ייפגעו בזכויותיהם מול המעסיקים. זאת, לאחר פגישה שקיים עם המשפחות, ובעקבות החלטתו להימנע מהשבתת המשק – כדי לא להסיט את הדיון הציבורי מהחטופים לעבר סוגיות פוליטיות.

במהלך השבוע נפגשו יו"ר ההסתדרות ובכירי המגזר העסקי עם נציגי המשפחות, והתחייבו להעמיד לרשותם משאבים וליווי לוגיסטי – לרבות סיירת מבצעית של ההסתדרות – לשם תמיכה בהמשך מאבקם.