המלחמה עם איראן פגעה בצמיחה: התמ"ג ירד ב-0.9% ברבעון השני, ירידה חדה בצריכה ובהשקעות

התוצר המקומי גולמי ירד ברבעון האחרון ב-3.5% בחישוב שנתי, המחשב את השינוי השנתי לו השינוי ברבעון היה חל במהלך כל השנה, ו-0.9% בחישוב רבעוני, המשווה לתמ"ג ברבעון הקודם. זאת, לאחר עלייה דומה של 3.1% בחישוב שנתי ו-0.8% ברבעון הראשון השנה. כך על פי נתונים שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

האומדן הראשון לחשבונות הלאומיים של הלמ"ס מראה ירידה ברוב התחומים שנמדדו, כולל בחישוב התמ"ג הכללי. התמ"ג העסקי ירד ב-6.2% בחישוב שנתי, ההוצאה לצריכה פרטית ירדה ב-4.1% בחישוב שנתי, וההשקעה בנכסים ירדה ב-12.3% בחישוב שנתי, ו-3.2% בחישוב רבעוני.

התמ"ג לנפש בחישוב שנתי ירד ברבעון השני של 2025 ב-4.4%. יבוא שירותי התיירות, המשקף הוצאה על תיירות מחוץ לארץ, ירד ב-37.6% בחישוב שנתי. ביחס להוצאה הפרטית, חלה ירידה של 5.1% לנפש בחישוב רבעוני, וירידה של 9.5% בהוצאה השוטפת, המכילה מזון ומשקאות, דיור, דלק וחשמל.

הוצאת מוצרים בני קיימא למחצה, המיועדים לטווח זמן בינוני – כגון מכשירי חשמל, והלבשה והנעלה – ירדה ב-34.6% בחישוב שנתי לנפש. ההוצאה למוצרים בני קיימה לנפש ירדה ב-10.1% בחישוב שנתי לנפש, כאשר בתוך קטגוריה זו ההוצאות לרכב דווקא עלו ב-68.7% בחישוב שנתי. ביחס להוצאה הציבורית, חלה ירידה של 3.2% בהוצאה האזרחית בחישוב שנתי, וירידה בהוצאה לצריכה ביטחונית ב-2.2% בחישוב שנתי.

ברבעון השני של 2025 נכנסו לתוקף חלק מחוקי תקציב 2025, שעבר בסוף מרץ. באותו זמן התקיים מבצע "מרכבות גדעון", שהרחיב את הפעילות הקרקעית והאווירית בעזה, וכן מבצע "עם כלביא", שגרם להשבתה נרחבת של המשק למשך 12 ימים, שהורידה את הצריכה הפרטית בצורה דרמטית (כתבה: צריכת אשראי), וגרמה לנזק של עשרות אלפי מבנים בישראל (כתבה: נזק למבנים).

חלק מהשינויים שחלו באומדן זה נובעים משינוי שיטת המדידה ואיסוף הנתונים של הלמ"ס – שינוי שמתרחש באופן קבוע כדי לשפר את דיוק הנתונים באיסוף המידע המסובך על התמ"ג. באומדן זה חלו שינויים במדידת נתוני היצוא, רכישת כרטיסי טיסה, שילוב תגמולי מילואים מיוחדים ומדידות נוספות.