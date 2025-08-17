בלי לדבר על כיבוש עזה: הרמטכ"ל סייר ברצועה לקראת "השלב הבא"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סייר היום (ראשון) ברצועת עזה עם בכירי צה"ל והודיע כי בקרוב תחל "הפעימה הבאה" של מבצע 'מרכבות גדעון', שמטרתו להכריע את שלטון חמאס בעיר עזה. "נמשיך להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו", אמר הרמטכ"ל. "המבצע עמד ביעדיו, חמאס לא מחזיק כיום באותן יכולות שהיו לו לפני כן. פגענו בו קשות".

לסיור הצטרפו מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקדי חטיבות וגדודים ומפקדים נוספים. הרמטכ"ל שוחח עימם על המשך הלחימה והביע את הערכתו לפעילות הכוחות בשטח.

"אנחנו מאשרים היום את התוכנית לשלב הבא במלחמה", אמר זמיר. "כמו במבצעים האחרונים באיראן, בתימן, בלבנון, ביהודה ושומרון וברצועת עזה – נמשיך לשנות את המציאות הביטחונית. נשמר את המומנטום של 'מרכבות גדעון' תוך מיקוד בעיר עזה. נפעל באסטרטגיה מתוחכמת, שקולה ואחראית".

לדבריו, צה"ל יפעיל את כל יכולותיו ביבשה, באוויר ובים, כחלק ממערכה ממושכת: "זו אינה פעולה נקודתית, אלא נדבך נוסף בתוכנית ארוכת טווח ומתוכננת, מתוך ראייה רב-זירתית לפגיעה בציר ההתנגדות ובראשו איראן".

הרמטכ"ל הדגיש את הצורך בהשבת החטופים: "על צה"ל מוטלת החובה המוסרית להחזיר את החטופים הביתה – חיים וחללים כאחד. אתם נלחמים כבר כמעט שנתיים ברציפות, והגעתם להישגים חסרי תקדים שמביאים ביטחון לתושבי העוטף ולכל אזרחי ישראל. אני גאה בכם".