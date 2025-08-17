דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון כ"ג באב תשפ"ה 17.08.25
בעולם

שלושה הרוגים ושמונה פצועים בפיגוע ירי במועדון בניו יורק

התקרית התרחשה במועדון בשדרת פרנקלין, שכונה שבה מתגוררת קהילה יהודית גדולה. בין ההרוגים, גבר בן 27, גבר בן 35 ואדם נוסף שגילו אינו ידוע | נציבת משטרת ניו יורק: "זה דבר נורא שקרה, נחקור את האירועים"

זירת הפיגוע במועדון בברוקלין שבניו יורק (צילום: ViralNewsNYC)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 17.08.2025 | 15:31
    שלושה בני אדם נהרגו ושמונה נפצעו באירוע ירי במועדון לילה בברוקלין. כך מסרה משטרת ניו יורק הבוקר (ראשון) לפי רשת NBC האמריקאית. לפי הערכות, ישנם מספר מחבלים המעורבים בביצוע הפיגוע, אך עדיין לא נעצרו חשודים.

    בין ההרוגים, גבר בן 27, גבר בן 35 וגבר שגילו לא ידוע. שמונת הפצועים פונו לבתי חולים מקומיים, עם פציעות שאינן מסכנות חיים. "זה דבר נורא שקרה הבוקר, ואנחנו הולכים לחקור כדי לקבוע מה קרה", אמרה נציבת המשטרה טיש.

    התקרית התרחשה במועדון Taste Of The City Lounge בשדרת פרנקלין בשכונת קראון הייטס, בסביבות 03:30 לפנות בוקר. כך מסרה נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, במסיבת עיתונאים. בשכונה שבה התרחש הפיגוע מתגוררת קהילה יהודית גדולה, והירי בוצע באולם בתוך המועדון שאינו קשור לקהילה ולפי שעה אין כל אינדיקציה לתקיפה על רקע אנטישמי.

