שלושה הרוגים ושמונה פצועים בפיגוע ירי במועדון בניו יורק

שלושה בני אדם נהרגו ושמונה נפצעו באירוע ירי במועדון לילה בברוקלין. כך מסרה משטרת ניו יורק הבוקר (ראשון) לפי רשת NBC האמריקאית. לפי הערכות, ישנם מספר מחבלים המעורבים בביצוע הפיגוע, אך עדיין לא נעצרו חשודים.

????BREAKING: Mass shooting in Crown Heights Brooklyn New York City.

7 people shot on Franklin Ave.

NYPD has locked down 903 Franklin Ave under Level 1 mobilization.

Scene flooded with cops and ambulances. #BreakingNews pic.twitter.com/WM6pLKQyxh — Buzz Patriot (@BuzzPatriot) August 17, 2025

בין ההרוגים, גבר בן 27, גבר בן 35 וגבר שגילו לא ידוע. שמונת הפצועים פונו לבתי חולים מקומיים, עם פציעות שאינן מסכנות חיים. "זה דבר נורא שקרה הבוקר, ואנחנו הולכים לחקור כדי לקבוע מה קרה", אמרה נציבת המשטרה טיש.

התקרית התרחשה במועדון Taste Of The City Lounge בשדרת פרנקלין בשכונת קראון הייטס, בסביבות 03:30 לפנות בוקר. כך מסרה נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, במסיבת עיתונאים. בשכונה שבה התרחש הפיגוע מתגוררת קהילה יהודית גדולה, והירי בוצע באולם בתוך המועדון שאינו קשור לקהילה ולפי שעה אין כל אינדיקציה לתקיפה על רקע אנטישמי.