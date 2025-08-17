הוריו של החטוף אלון אהל: "קוראים לערוך משאל עם על השבת החטופים"

קובי ועידית אהל, הוריו של אלון אהל, שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר, קיימו הערב (ראשון) הצהרה בכיכר החטופים בתל אביב, על רקע ההפגנות ההמוניות למען השבת החטופים.

אלון, בן 24, נחטף בבוקר 7 באוקטובר מפסטיבל הנובה סמוך לקיבוץ רעים. אהל נפצע בעינו ונחטף לרצועה על ידי מחבלי חמאס כאשר ניסה להסתתר בתוך "מיגונית המוות" בצומת רעים. בהיותו פסנתרן, לאחר חטיפתו של אלון הופץ הסלוגן You Are Not Alone על פסנתרים בארץ וברחבי העולם.

עידית התייחסה למצבו הרפואי של בנה: "אלון שלנו פצוע. הוא איבד את עינו, הוא מדמם בראשו ובכל זאת הוא ממשיך להילחם. הוא גיבור ישראל כמו כל החטופים, שנלחם על חייו בתנאים שאי אפשר לדמיין. להשיב את החטופים בחיים זה הניצחון האמיתי על הטרור. לא נוותר עליהם, לא נוותר על אלון".

"אנחנו מבקשים להודות מעומק הלב, לעם ישראל ולחברה הישראלית כולה, שיצאה היום בהמוניה אל הצמתים והרחובות, כדי לזעוק את זעקתו של אלון, את זעקתם של כלל החטופים", אמרה עידית אהל. "החיבוק הזה מחזיק אותנו כבר כמעט שנתיים מסיוט מתמשך, מהכאב שלא מרפה".

"זו משימה לאומית מאחדת שאין עליה מחלוקת", אמר קובי אהל, "הממשלה הנוכחית לא נבחרה כשחטופים מוחזקים בעזה. אם יש מי שטוען שאין רוב ציבורי להסכם, אז שיביאו את הסוגיה למשאל עם. זו לא החלטה של מפלגה או קבינט, זה עניין של מדינה שלמה. משאל עם הוא הכלי הדמוקרטי שיכול לאחד את העם, לקבוע את הדרך קדימה ולמנוע פרשנויות פוליטיות אינסופיות. תנו לציבור להחליט – תנו לחטופים לחיות".