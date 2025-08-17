דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון כ"ג באב תשפ"ה 17.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.8°תל אביב
  • 22.6°ירושלים
  • 27.8°תל אביב
  • 26.6°חיפה
  • 28.3°אשדוד
  • 25.9°באר שבע
  • 32.6°אילת
  • 27.5°טבריה
  • 20.6°צפת
  • 27.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

"בעזרת השם נתראה בקרוב": משפחת החטוף מתן צנגאוקר פרסמה סרטון שלו מהשבי

בסרטון שפרסמה המשפחה אומר צנגאוקר: "כל המכרים שלי, כל החברים, צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים" | אימו עינב בכיכר החטופים: "המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי כשאני מתהפכת במיטה בלילות. כואב לי, שורף לי בנשמה מרוב געגוע"

מתן צנגאוקר (צילום: מטה משפחות החטופים והנעדרים)
מתן צנגאוקר (צילום: מטה משפחות החטופים והנעדרים)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 17.08.2025 | 20:58
נושאים קשורים:

    משפחתו של החטוף מתן צנגאוקר פרסמה הערב (ראשון) סרטון שלו מהשבי. "טטו, שני, אילנה, אני מתגעגע אליכם", אומר צנגאוקר בסרטון. "בעזרת השם נתראה בקרוב. כל המכרים שלי, כל החברים, צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים. ובעזרת השם נתראה בקרוב". 

    אימו עינב צנגאוקר אמרה בעצרת המרכזית בכיכר החטופים: "שורף לי מרוב געגוע. הלב שלי שורף כולו מתן שלי. אנחנו ועם שלם עושים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה רעש!

    "המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי כשאני מתהפכת במיטה בלילות. אני מדמיינת אותך מביט לי בעיניים. וכואב לי, שורף לי בנשמה מרוב געגוע. שורף לי שאני לא יכולה לחבק, לשמוע ולהחזיק אותך.

    "ממשלת ישראל מעולם לא הניחה יוזמה אמיתית להסכם כולל וסיום המלחמה. הם הפכו את המלחמה הצודקת ביותר למלחמת שווא. אם נתניהו רוצה הסכם כולל שיניח על השולחן מתווה כולל וישים! אחרת הוא סתם משקר.

    אין ממשלה ראויה אבל יש לנו עם! קמנו ב-7 באוקטובר להציל את המדינה ואנחנו קמים עכשיו להציל את החטופים והחיילים. אנחנו דורשים הסכם כולל וישים ואת סיום המלחמה. אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו – את הילדים שלנו. ונמשיך לדרוש עד שנקבל!

    "מתן שלי. גיבור שלי, אני כל כך גאה בך איך שאתה מחזיק מעמד כבר 681 ימים. אנחנו נלחמות עליך מתן, עם שלם נלחם עליך, ילד יפה שלי. תחזיק מעמד. אנחנו בדרך להוציא את כולם!"

    דבר היום כל בוקר אצלך במייל
    על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!