"בעזרת השם נתראה בקרוב": משפחת החטוף מתן צנגאוקר פרסמה סרטון שלו מהשבי

משפחתו של החטוף מתן צנגאוקר פרסמה הערב (ראשון) סרטון שלו מהשבי. "טטו, שני, אילנה, אני מתגעגע אליכם", אומר צנגאוקר בסרטון. "בעזרת השם נתראה בקרוב. כל המכרים שלי, כל החברים, צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים. ובעזרת השם נתראה בקרוב".

"המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי כשאני מתהפכת במיטה בלילות. כואב לי, שורף לי בנשמה מרוב געגוע" עינב, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, הערב בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב לאחר אישור פרסום סרטון של מתן מהשבי, שנאסף ע"י צה"ל. pic.twitter.com/v97f6XMhBb — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 17, 2025

אימו עינב צנגאוקר אמרה בעצרת המרכזית בכיכר החטופים: "שורף לי מרוב געגוע. הלב שלי שורף כולו מתן שלי. אנחנו ועם שלם עושים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה רעש!

"המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי כשאני מתהפכת במיטה בלילות. אני מדמיינת אותך מביט לי בעיניים. וכואב לי, שורף לי בנשמה מרוב געגוע. שורף לי שאני לא יכולה לחבק, לשמוע ולהחזיק אותך.

"ממשלת ישראל מעולם לא הניחה יוזמה אמיתית להסכם כולל וסיום המלחמה. הם הפכו את המלחמה הצודקת ביותר למלחמת שווא. אם נתניהו רוצה הסכם כולל שיניח על השולחן מתווה כולל וישים! אחרת הוא סתם משקר.

אין ממשלה ראויה אבל יש לנו עם! קמנו ב-7 באוקטובר להציל את המדינה ואנחנו קמים עכשיו להציל את החטופים והחיילים. אנחנו דורשים הסכם כולל וישים ואת סיום המלחמה. אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו – את הילדים שלנו. ונמשיך לדרוש עד שנקבל!

"מתן שלי. גיבור שלי, אני כל כך גאה בך איך שאתה מחזיק מעמד כבר 681 ימים. אנחנו נלחמות עליך מתן, עם שלם נלחם עליך, ילד יפה שלי. תחזיק מעמד. אנחנו בדרך להוציא את כולם!"