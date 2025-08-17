דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון כ"ג באב תשפ"ה 17.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.8°תל אביב
  • 22.6°ירושלים
  • 27.8°תל אביב
  • 26.6°חיפה
  • 28.3°אשדוד
  • 25.9°באר שבע
  • 32.6°אילת
  • 27.5°טבריה
  • 20.6°צפת
  • 27.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

דודתם של גלי וזיו ברמן בכיכר החטופים: "מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר"

מאות אלפי משתתפים בעצרת בכיכר החטופים ובעצרת בקיבוץ בארי | מאות אלפים השתתפו באירועי מחאה ברחבי הארץ כחלק מיום העצירה

צועדים לעבר כיכר החטופים בתל אביב (צילום: שב"פ)
צועדים לעבר כיכר החטופים בתל אביב (צילום: שב"פ)
מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 17.08.2025 | 20:05
נושאים קשורים:

    יום העצירה מגיע לשיאו: מאות אלפים משתתפים הערב (ראשון) בעצרת המרכזית למען החזרת החטופים ובעצרת בקיבוץ בארי.

    מכבית מאייר, דודה של החטופים גלי וזיו ברמן: "גלי וזיווי, אני מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר. מהבוקר אנחנו אנחנו רואים את המחוות שלכם מכל קצוות החברה. אני מקווה שגלי וזיווי רואים מהמנהרה את הדברים שלכם ושואבים כוחות בשביל להמשיך עוד יום. אסור שזה ייפסק. אם גלי וזיווי ועוד 48 חטופים וחטופה לא יחזרו, הדם על הידיים של הממשלה".

    מכבית מאייר בכיכר החטופים (צילום: ליאור רוטשטיין)
    מכבית מאייר בכיכר החטופים (צילום: ליאור רוטשטיין)

    עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר: "שורף לי, שורף לי הלב מרוב געגוע. מתן שלי, אני ועם שלם עושים הכול בשביל שתחזור. מתן ביקש בסרטון רעש. תנו למתן רעש. מתן, המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי. שורף לי שאני לא יכולה לחבק אותך. ממשלת ישראל מעולם לא הניחה הסכם כולל להפסקת המלחמה. אם נתניהו רוצה הסכם כולל שיניח הסכם כולל וישים. אם לא, הוא סתם משקר! אנחנו דורשים את הילדים שלנו עכשיו!"

    עינב צנגאוקר בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
    עינב צנגאוקר בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)

    רובי חן, אביו של החטוף החלל איתי חן: "זה מרשים כמה אנשים אתם פה. תודה לכם. אני עומד פה לא רק כהורה אלא כנציג של 50 חטופים, ואני אומר: די! ביבי, החזרת החטופים היא לא מתנה לאויב – היא חוב מוסרי, ערכי ויהודי. אתה והממשלה שלך נתתם שנים כסף קטארי. במשמרת שלך נהרגו אלף איש ביום אחד ונחטפו 250 איש, ונשארו 50 חטופים, ואחרי כל זה יש לך בושה להגיד שהמחיר שלך יקר מדי?"

    רובי חן בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
    רובי חן בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)

    יעל אדר, אימו של החטוף החלל תמיר אדר: "אני הערב מתרגשת מהסולידריות שלכם, אבל בו בזמן אני מפחדת ממחר. אנחנו חייבים להמשיך. אל תתעייפו. זו רק ההתחלה של הסוף".

    יעל אדר בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
    יעל אדר בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)

    אופיר ברסלבסקי, אביו של החטוף רום ברסלבסקי: "לפני שבועיים קיבלנו אות חיים מרום. רום מורעב, סובל מתת-משקל. ההנהגה החליטה לא לשחרר את רום ואת שאר החטופים. היום יותר מתמיד ברור לנו שאנחנו לא לבד ואתם איתנו. תודה שעצרתם ואמרתם די!

    אופיר ברסלבסקי בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)
    אופיר ברסלבסקי בכיכר החטופים (צילום: פאולינה פטימר)

    "תעצרו את ההפקרה! תעצרו את המדינה! אנחנו מדינה שוחרת חיים שלא משאירים אף אחד מאחור. אנחנו רואים את רום גוסס ואין לי מה לעשות. אני קורא פה לרום: תחזיק עוד קצת מעמד. תכף נביא אתכם".

    יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן: "אני לא מוכן להקריב את החיים של נמרוד בשביל גחמות. אתם הקהל האפשרות שלנו להחזיר את ילדינו. צריך להמשיך לשבש!"

    יותר מ-400 אירועי מחאה והזדהות נערכו ברחבי הארץ, ומאות אלפי ישראלים הצטרפו למחאה, לצד אלפי עסקים וחברות שהשביתו את פעילותם.

    צועדים לעבר כיכר החטופים בתל אביב (צילום: מטה המשפחות להחזרת החטופים)
    צועדים לעבר כיכר החטופים בתל אביב (צילום: מטה המשפחות להחזרת החטופים)

    כבישים רבים ברחבי הארץ נחסמו לפרקי זמן משתנים על ידי מפגינים, אשר חסמו את הדרך בגופם או הציבו על הכביש חפצים וצמיגים בוערים. משטרת ישראל הודיעה כי עצרה 38 מפגינים שחסמו כבישים ברחבי הארץ.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!