דודתם של גלי וזיו ברמן בכיכר החטופים: "מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר"

יום העצירה מגיע לשיאו: מאות אלפים משתתפים הערב (ראשון) בעצרת המרכזית למען החזרת החטופים ובעצרת בקיבוץ בארי.

מכבית מאייר, דודה של החטופים גלי וזיו ברמן: "גלי וזיווי, אני מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר. מהבוקר אנחנו אנחנו רואים את המחוות שלכם מכל קצוות החברה. אני מקווה שגלי וזיווי רואים מהמנהרה את הדברים שלכם ושואבים כוחות בשביל להמשיך עוד יום. אסור שזה ייפסק. אם גלי וזיווי ועוד 48 חטופים וחטופה לא יחזרו, הדם על הידיים של הממשלה".

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר: "שורף לי, שורף לי הלב מרוב געגוע. מתן שלי, אני ועם שלם עושים הכול בשביל שתחזור. מתן ביקש בסרטון רעש. תנו למתן רעש. מתן, המבט השקט שלך בסוף הסרטון מלווה אותי. שורף לי שאני לא יכולה לחבק אותך. ממשלת ישראל מעולם לא הניחה הסכם כולל להפסקת המלחמה. אם נתניהו רוצה הסכם כולל שיניח הסכם כולל וישים. אם לא, הוא סתם משקר! אנחנו דורשים את הילדים שלנו עכשיו!"

רובי חן, אביו של החטוף החלל איתי חן: "זה מרשים כמה אנשים אתם פה. תודה לכם. אני עומד פה לא רק כהורה אלא כנציג של 50 חטופים, ואני אומר: די! ביבי, החזרת החטופים היא לא מתנה לאויב – היא חוב מוסרי, ערכי ויהודי. אתה והממשלה שלך נתתם שנים כסף קטארי. במשמרת שלך נהרגו אלף איש ביום אחד ונחטפו 250 איש, ונשארו 50 חטופים, ואחרי כל זה יש לך בושה להגיד שהמחיר שלך יקר מדי?"

יעל אדר, אימו של החטוף החלל תמיר אדר: "אני הערב מתרגשת מהסולידריות שלכם, אבל בו בזמן אני מפחדת ממחר. אנחנו חייבים להמשיך. אל תתעייפו. זו רק ההתחלה של הסוף".

אופיר ברסלבסקי, אביו של החטוף רום ברסלבסקי: "לפני שבועיים קיבלנו אות חיים מרום. רום מורעב, סובל מתת-משקל. ההנהגה החליטה לא לשחרר את רום ואת שאר החטופים. היום יותר מתמיד ברור לנו שאנחנו לא לבד ואתם איתנו. תודה שעצרתם ואמרתם די!

"תעצרו את ההפקרה! תעצרו את המדינה! אנחנו מדינה שוחרת חיים שלא משאירים אף אחד מאחור. אנחנו רואים את רום גוסס ואין לי מה לעשות. אני קורא פה לרום: תחזיק עוד קצת מעמד. תכף נביא אתכם".

יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן: "אני לא מוכן להקריב את החיים של נמרוד בשביל גחמות. אתם הקהל האפשרות שלנו להחזיר את ילדינו. צריך להמשיך לשבש!"

יותר מ-400 אירועי מחאה והזדהות נערכו ברחבי הארץ, ומאות אלפי ישראלים הצטרפו למחאה, לצד אלפי עסקים וחברות שהשביתו את פעילותם.

כבישים רבים ברחבי הארץ נחסמו לפרקי זמן משתנים על ידי מפגינים, אשר חסמו את הדרך בגופם או הציבו על הכביש חפצים וצמיגים בוערים. משטרת ישראל הודיעה כי עצרה 38 מפגינים שחסמו כבישים ברחבי הארץ.