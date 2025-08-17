השיבושים והעומסים ברכבת יימשכו מחר (ב'), לצד הרחבה הדרגתית בשירות

השיבושים בתנועת הרכבות יימשכו גם מחר (שני), לצד תוספות שירות באזור הדרום והמרכז. למרות שחלק מהקווים יפעלו כרגיל, ברכבת מדגישים שייתכנו עיכובים בזמני הרכבות וצפויים עומסים, וממליצים לציבור "לבחון את נחיצות השימוש ברכבת ביום זה ולבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים". בכל מקרה מומלץ להתעדכן באתר הרכבת, ביישומון או במוקד השירות *5770.

השיבושים החלו בחמישי האחרון, עקב נזק כבד לתשתיות החשמל הרכבתיות באזור גנות וכפר ויתקין שנגרם מפגיעת רכבת משא בתשתיות, ותיקונו יארך מספר ימים. בתחילה העומס שיתק את תנועת הרכבות בין תל אביב לחיפה, אך כרגע מרבית הקו פעיל. ברכבת ציינו שצוותים מתוגברים של הרכבת פועלים מסביב לשעון 24/7 לתיקון התקלה, ותחקיר האירוע ומסקנותיו יפורסמו עם סיום ההליך.

השינוי המרכזי: קו באר שבע-נתניה יפעל כסדרו

החל ממחר (שני) קו באר שבע-נתניה יופעל כסדרו ויאפשר ציר רכבתי נוסף, ללא החלפת רכבות, בין הדרום ויישובי הנגב המערבי לאיזור המרכז ויעדים נוספים. בנוסף הפעלת רכבות אלה תסייע לצמצום העומסים הנרשמים בתחנת לוד.

שאר קווי הנסיעה יופעלו במתכונת דומה למתכונת שהופעלה היום (ראשון):

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה. קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה. קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

יופעל כסדרו. קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה. קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד/מ לוד בלבד.

יופעל עד/מ לוד בלבד. קו ירושלים-הרצליה יופעל עד/מ נתב״ג בלבד, לרבות רכבות הלילה.

יופעל עד/מ נתב״ג בלבד, לרבות רכבות הלילה. קו ב״ש-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע). יתר הקווים פועלים כרגיל.

דגשים חשובים לנוסעים

נוסעים מבית שמש, רחובות ואשקלון לתל אביב (ולהיפך) יכולים להגיע כרגיל- בהחלפה בתחנת לוד, ההגנה או סבידור.

תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

היסעים בחינם בין תחנות מנותקות:

לוד – ת"א סבידור מרכז.

חדרה מערב – נתניה.

בשעות הלילה : ת"א סבידור – נתב"ג.

בשעות שיא בוקר – גני אביב- כפר חב״ד – ת"א סבידור

בשעות שיא ערב – ת"א סבידור- כפר חב״ד- גני אביב

החלופות המומלצות לנסיעה ברכבת

בין ת"א וחיפה/הצפון – אוטובוסים מתוגברים ממסוף 2000, חוף הכרמל, ומרכזית המפרץ.

בין ת"א וירושלים:- אוטובוסים ממסוף 2000 והתחנה המרכזית בירושלים.

עוד נמסר שפעילות מוזיאון הרכבת שתוכננה לא תתקיים, ויינתן החזר לרוכשים.