דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
29.4°תל אביב
  • 23.9°ירושלים
  • 29.4°תל אביב
  • 27.9°חיפה
  • 29.2°אשדוד
  • 26.7°באר שבע
  • 28.7°אילת
  • 29.0°טבריה
  • 23.6°צפת
  • 29.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מזג האוויר

מזג אוויר: ללא שינוי בטמפרטורות, עומסי חום בדרום ובצפון

במהלך היום צפוי להיות בהיר ומעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה | עומס חום כבד צפוי בבקעת הירדן ובצפון הערבה

חוף הים בתל אביב, אוגוסט 2025 (צילום: דור פזואלו/Flash90)
חוף הים בתל אביב, אוגוסט 2025 (צילום: דור פזואלו/Flash90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 6:33
נושאים קשורים:

    מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה. הלילה צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית.

    השירות המטאורולוגי מזהיר מעומסי חום באזורים בדרום ובצפון הארץ. עומס חום כבד צפוי בבקעת הירדן ובצפון הערבה.

    כמו כן, צפויים עומסי חום בדרום ובצפון מדבר יהודה וים המלח, מפרץ אילת ודרום הערבה, עמק בית שאן, בקעת כנרות. בנוסף, צפוי עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, עמק החולה, עמק יזרעאל, צפון מזרח השומרון, צפון מזרח הנגב, מזרח הנגב ובדרום הנגב.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 19-30, תל אביב – 26-30, חיפה – 25-29, צפת – 19–28, קצרין – 20-33, טבריה – 23-34, נצרת – 22-30, עפולה – 23-34, בית שאן – 24-36, לוד – 23-33, אשדוד – 24-31, עין גדי – 24-36, באר שבע – 22-33, מצפה רמון – 18-30, אילת – 26-38.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!