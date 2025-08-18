מזג אוויר: ללא שינוי בטמפרטורות, עומסי חום בדרום ובצפון

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה. הלילה צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי מזהיר מעומסי חום באזורים בדרום ובצפון הארץ. עומס חום כבד צפוי בבקעת הירדן ובצפון הערבה.

כמו כן, צפויים עומסי חום בדרום ובצפון מדבר יהודה וים המלח, מפרץ אילת ודרום הערבה, עמק בית שאן, בקעת כנרות. בנוסף, צפוי עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, עמק החולה, עמק יזרעאל, צפון מזרח השומרון, צפון מזרח הנגב, מזרח הנגב ובדרום הנגב.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 19-30, תל אביב – 26-30, חיפה – 25-29, צפת – 19–28, קצרין – 20-33, טבריה – 23-34, נצרת – 22-30, עפולה – 23-34, בית שאן – 24-36, לוד – 23-33, אשדוד – 24-31, עין גדי – 24-36, באר שבע – 22-33, מצפה רמון – 18-30, אילת – 26-38.