יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
זלנסקי וטראמפ ייפגשו בארה"ב: "יכול לסיים את המלחמה אם ירצה"

נשיא אוקראינה נחת בארה"ב והוא צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב בבית הלבן על רקע המשא ומתן להסכם עם רוסיה | זלנסקי: "כולנו חולקים רצון עז לסיים את המלחמה. השלום חייב להיות מתמשך"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי (צילום: AP/בן קרטיס)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
סוכנות הידיעות AP
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 7:46
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ייפגשו היום (שני) בבית הלבן בוושינגטון על רקע המגעים למשא ומתן לסיום המלחמה מול רוסיה. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. זלנסקי, שנחת לפנות בוקר בארצות הברית, צפוי לפגוש את טראמפ ב-20:15 שעון ישראל. ב-22:00 תתקיים פגישה נוספת בין השניים בהשתתפות מנהיגי אירופה ונאט"ו.

"זלנסקי יכול לסיים את המלחמה עם רוסיה כמעט באופן מיידי אם ירצה, או שהוא יכול להמשיך להילחם", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth social שבבעלותו. "זוכרים איך זה התחיל. אין להחזיר את אובמה, בהינתן חצי האי קרים לפני 12 שנה במלי שנורתה ירייה אחת, ואין כניסה לנאט"ו מצד אוקראינה. יש דברים שלעולם לא משתנים".

נשיא אוקראינה הגיב על דבריו של טראמפ: "כולנו חולקים רצון עז לסיים את המלחמה הזו במהירות ובאמינות. השלום חייב להיות מתמשך, לא כפי שהיה לאחר שרוסיה כבשה את קרים וחלק מהדונבאס במזרח אוקראינה לפני שמונה שנים. פוטין פשוט השתמש בזה כקרש קפיצה למתקפה חדשה".

מנהיגי אירופה ונאט"ו הודיעו ביום ראשון כי יצטרפו לנשיא וולודימיר זלנסקי בוושינגטון כדי להציג "חזית מאוחדת" בשיחות עם הנשיא דונלד טראמפ על סיום מלחמתה של רוסיה באוקראינה וחיזוק ערבויות הביטחון של ארצות הברית, הנמצאות כעת על שולחן המשא ומתן. בפגישה ינכחו מנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה ופינלנד.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר אתמול כי המשלחת האירופאית תבקש מטראמפ לתמוך בתוכניות שגיבש לחיזוק כוחות הביטחון של אוקראינה, שכבר עכשיו הם הגדולים ביותר באירופה מחוץ לרוסיה – עם יותר אימונים וציוד כדי להבטיח את שמירת שלום. "אנחנו צריכים פורמט אמין לצבא האוקראיני. אנחנו, האירופאים והאמריקאים, צריכים לומר איך נאמן ונצייד אותם, וכיצד נממן את המאמץ הזה בטווח הארוך", אמר מקרון.

