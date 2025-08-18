דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
"מפיץ שנאה ופילוג": אוסטרליה סירבה לתת ויזה לח"כ רוטמן

טיסתו של ח"כ רוטמן, שתכנן להיפגש עם הקהילה היהודית באוסטרליה, בוטלה מספר שעות לפני יציאתה | ח"כ שמחה רוטמן: "אנטישמיות ברורה ובוטה, הנותנת רוח גבית לטרור"

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן בדיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
ח"כ שמחה רוטמן (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
יהל פרג'
כתב רווחה
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 8:53
    אוסטרליה סירבה לתת אשרת כניסה לח"כ שמחה רוטמן במשך שלוש שנים, מספר שעות לפני טיסתו. כך דווח הבוקר (שני) ברשת סקיי ניוז. שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק: "ממשלת אוסטרליה תחסום את הכניסה למדינה מכל מי שמפיץ מסרים של שנאה ופילוג".

    רוטמן הגיב על כך לכיכר השבת: "הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה עקב מתקפות אנטישמיות על בתי כנסת, ותחושה קשה בקרב הקהילה של התנכרות ועוינות. החלטתה של ממשלת אוסטרליה לשלול ממני את האפשרות להגיע ולדבר עם בני עמי, בשל הבעת עמדות פשוטות וברורות, היא אנטישמיות ברורה ובוטה הנותנת רוח גבית לטרור".

    רוטמן היה אמור להגיע לאוסטרליה כדי להיפגש עם הקהילה היהודית בבתי כנסת ובבתי ספר יהודים. מנכ"ל האגודה היהודית באוסטרליה, רוברט גרגורי, אמר לרשת סקיי ניוז כי מדובר "בדפוס חוזר" מצד רשויות הפנים באוסטרליה, שבו אורחים המוזמנים על ידי ארגונים יהודים מקבלים אישור כניסה שמבוטל ברגע האחרון. "מטרת הסיור שלו הייתה להפגין סולידריות עם הקהילה היהודית האוסטרלית שחווה גל של אנטישמיות", אמר.

    בחודש יוני, אוסטרליה וארבע מדינות נוספות הטילו סנקציות אישיות על השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר בשל הסתה, ומונעת מאז את כניסתם לשטחן.

