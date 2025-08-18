לקראת הדיון על כיבוש עזה בוועדת החוץ והביטחון: הפגנה סמוך לקריה בתל אביב

צה"ל נערך לכניסה קרקעית רחבת היקף לעיר עזה: תוכנית כיבוש לב העיר אושרה על ידי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, וצפויה להיות מוצגת בקרוב לשר הביטחון ישראל כ"ץ לאישור סופי. על פי ההערכה, לפחות 80,000 חיילים צפויים להשתתף במהלך, שיכלול כיתור העיר, כניסה קרקעית והשמדת ליבת תשתיות הטרור של חמאס.

"זו תוכנית רחבה מאוד שתגבה מחיר כבד מאוד מחמאס אבל היא עם סיכונים גדולים גם לכוחות צה"ל", מסר לוואלה גורם צבאי שמעורב בהכנות למהלך. הרמטכ"ל עצמו הבהיר: "במערכה הקרובה בעזה ייעשה ניסיון למזער ככל האפשר את השימוש בכוחות מילואים. הפינוי הצפוי של האוכלוסייה יימשך מעט פחות מחודשיים. לאחר מכן יבוצעו שלבים של כיתור, כניסה וכיבוש העיר עזה".

בתוך כך, הבוקר (שני) חסמו פעילי "משמרת 101" את צומת מכון ויצמן ברחובות במחאה על השהיית השבת החטופים. בשעה 12:00 צפויה להתכנס ועדת החוץ והביטחון בקריה בתל אביב לאישור צווי 8 נוספים לקראת הכיבוש. "אמא ערה תחכה להם בשער הקריה", כתבו מארגנות המחאה. המפגינים קראו להגיע בהמוניהם בשעה 11:30.

בהתאם להנחיות הרמטכ"ל, החלו ההכנות בצה"ל לקראת התמרון הקרקעי: הוגברה הכשירות של כלי הרק"מ, ובוצע גיוס מילואים למפקדות ולחמ"לים. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה האיץ תהליכים במטרה לעמוד בלוחות הזמנים. גם בתחום התקשוב, הוקצו משאבים מטכ"ליים במטרה לסנכרן בין זרועות האוויר, הים והיבשה.

בימים האחרונים ביקר הרמטכ"ל ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, וראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן. "הרמטכ"ל רצה לחוש את השטח, לראות דברים בעיניים, להבין היטב את צירי התנועה ודרכי הלחימה ולשמוע מהמפקדים שיובילו את הלחימה כיצד זה נראה דרך העיניים שלהם לפני שהוא מקבל החלטות גורליות", מסרו בצה"ל.

על פי החלטת הדרג המדיני, תחודש אספקת האוהלים לצפון הרצועה במטרה להכשיר את הקרקע לפינוי אוכלוסייה. הסיוע ההומניטרי צפוי לעבור דרך מעבר כרם שלום, בשיתוף האו"ם וארגונים בינלאומיים.