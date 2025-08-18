דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.7°תל אביב
  • 29.9°ירושלים
  • 30.7°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 30.3°אשדוד
  • 32.8°באר שבע
  • 37.6°אילת
  • 33.9°טבריה
  • 28.4°צפת
  • 31.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
צבא וביטחון

לקראת הדיון על כיבוש עזה בוועדת החוץ והביטחון: הפגנה סמוך לקריה בתל אביב

פעילי מחאה חסמו כבישים מול הקריה לקראת דיון ועדת החוץ והביטחון בהרחבת צווי 8 לקראת כיבוש העיר עזה | בימים האחקונים הרמטכ"ל זמיר סייר ברצועה ואישר את התוכנית שתוצג לשר הביטחון, שבה על פי ההערכות יקחו חלק כ-80 אלף חיילים

פעילי משמרת 101 המקומית חסמו את צומת מכון ויצמן בקריאה לשחרור החטופים מעזה (צילום: הילי ברוק / משמרת 101)
פעילי משמרת 101 המקומית חסמו את צומת מכון ויצמן בקריאה לשחרור החטופים מעזה (צילום: הילי ברוק / משמרת 101)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 9:44
נושאים קשורים:

צה"ל נערך לכניסה קרקעית רחבת היקף לעיר עזה: תוכנית כיבוש לב העיר אושרה על ידי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, וצפויה להיות מוצגת בקרוב לשר הביטחון ישראל כ"ץ לאישור סופי. על פי ההערכה, לפחות 80,000 חיילים צפויים להשתתף במהלך, שיכלול כיתור העיר, כניסה קרקעית והשמדת ליבת תשתיות הטרור של חמאס.

"זו תוכנית רחבה מאוד שתגבה מחיר כבד מאוד מחמאס אבל היא עם סיכונים גדולים גם לכוחות צה"ל", מסר לוואלה גורם צבאי שמעורב בהכנות למהלך. הרמטכ"ל עצמו הבהיר: "במערכה הקרובה בעזה ייעשה ניסיון למזער ככל האפשר את השימוש בכוחות מילואים. הפינוי הצפוי של האוכלוסייה יימשך מעט פחות מחודשיים. לאחר מכן יבוצעו שלבים של כיתור, כניסה וכיבוש העיר עזה".

בתוך כך, הבוקר (שני) חסמו פעילי "משמרת 101" את צומת מכון ויצמן ברחובות במחאה על השהיית השבת החטופים. בשעה 12:00 צפויה להתכנס ועדת החוץ והביטחון בקריה בתל אביב לאישור צווי 8 נוספים לקראת הכיבוש. "אמא ערה תחכה להם בשער הקריה", כתבו מארגנות המחאה. המפגינים קראו להגיע בהמוניהם בשעה 11:30.

בהתאם להנחיות הרמטכ"ל, החלו ההכנות בצה"ל לקראת התמרון הקרקעי: הוגברה הכשירות של כלי הרק"מ, ובוצע גיוס מילואים למפקדות ולחמ"לים. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה האיץ תהליכים במטרה לעמוד בלוחות הזמנים. גם בתחום התקשוב, הוקצו משאבים מטכ"ליים במטרה לסנכרן בין זרועות האוויר, הים והיבשה.

בימים האחרונים ביקר הרמטכ"ל ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, וראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן. "הרמטכ"ל רצה לחוש את השטח, לראות דברים בעיניים, להבין היטב את צירי התנועה ודרכי הלחימה ולשמוע מהמפקדים שיובילו את הלחימה כיצד זה נראה דרך העיניים שלהם לפני שהוא מקבל החלטות גורליות", מסרו בצה"ל.

על פי החלטת הדרג המדיני, תחודש אספקת האוהלים לצפון הרצועה במטרה להכשיר את הקרקע לפינוי אוכלוסייה. הסיוע ההומניטרי צפוי לעבור דרך מעבר כרם שלום, בשיתוף האו"ם וארגונים בינלאומיים.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!