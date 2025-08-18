נתניהו: "נסכים לשחרור החטופים בפעימה אחת ובתנאים שלנו לסיום המלחמה"

חמאס קיבל מהמתווכות מצרים וקטאר הצעה חדשה להפסקת אש והסכם לשחרור חטופים, והוא ישיב עליה בהמשך היום. כך דווח היום (שני) בכלי תקשורת ערביים. בהמשך היום, משלחת חמאס צפויה להיפגש בקהיר עם ראש ממשלת קטאר במטרה לקדם עסקה.

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל על הרצועה והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו רש"פ שיחיה בשלום עם ישראל".

מאות אלפים השתתפו אתמול באירועי יום העצירה שהתקיימו ברחבי הארץ ובעצרות בכיכר החטופים ובקיבוץ בארי למען שחרור החטופים. דודה של החטופים גלי וזיו ברמן: "גלי וזיווי, אני מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר".

ראש הממשלה וחברי קואליציה יצאו נגד המחאות ההמוניות אתמול בפתח ישיבת הממשלה. "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת חמאס, לא רק שמקשיחים את עמדתו ומרחיקים את שחרור החטופים, הם גם מבטיחים שזוועות שבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב", אמר נתניהו.

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהירה במוצאי שבת כי ישראל תסכים להסכם רק אם כל החטופים ישוחררו בפעימה אחת, ובהתאם לתנאים שישראל קובעת לסיום המלחמה. תנאים אלה כוללים את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית של ישראל על המעטפת, והקמת ממשל חדש ברצועה – שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית – ושיוכל לחיות בשלום עם ישראל.

ההבהרה הזו הגיעה לאחר ימים ארוכים שבהם גורמים ישראלים שמרו על עמימות בנוגע לאפשרות של עסקה חלקית. עד אז, הרושם הרווח בקרב כל הצדדים המעורבים היה שלמרות ההצהרות הפומביות, נתניהו עשוי להסכים לעסקה הדרגתית.