דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.7°תל אביב
  • 29.9°ירושלים
  • 30.7°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 30.3°אשדוד
  • 32.8°באר שבע
  • 37.6°אילת
  • 33.9°טבריה
  • 28.4°צפת
  • 31.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

נתניהו: "נסכים לשחרור החטופים בפעימה אחת ובתנאים שלנו לסיום המלחמה"

כלי תקשורת ערביים מדווחים כי משלחת חמאס הגיעה לקהיר ותיפגש עם ראש ממשלת קטאר במטרה לקדם עסקה | על פי הדיווח, ארגון הטרור צפוי להשיב על ההצעה ביממה הקרובה

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום ארכיון: אלכס קולומויסקי/POOL)
ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום ארכיון: אלכס קולומויסקי/POOL)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 10:32
נושאים קשורים:

חמאס קיבל מהמתווכות מצרים וקטאר הצעה חדשה להפסקת אש והסכם לשחרור חטופים, והוא ישיב עליה בהמשך היום. כך דווח היום (שני) בכלי תקשורת ערביים. בהמשך היום, משלחת חמאס צפויה להיפגש בקהיר עם ראש ממשלת קטאר במטרה לקדם עסקה.

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו: "נסכים להסכם בתנאי לשחרור כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית של ישראל על הרצועה והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו רש"פ שיחיה בשלום עם ישראל".

מאות אלפים השתתפו אתמול באירועי יום העצירה שהתקיימו ברחבי הארץ ובעצרות בכיכר החטופים ובקיבוץ בארי למען שחרור החטופים. דודה של החטופים גלי וזיו ברמן: "גלי וזיווי, אני מקווה שאתם רואים שאף אחד לא מוותר".

ראש הממשלה וחברי קואליציה יצאו נגד המחאות ההמוניות אתמול בפתח ישיבת הממשלה. "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת חמאס, לא רק שמקשיחים את עמדתו ומרחיקים את שחרור החטופים, הם גם מבטיחים שזוועות שבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב", אמר נתניהו.

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהירה במוצאי שבת כי ישראל תסכים להסכם רק אם כל החטופים ישוחררו בפעימה אחת, ובהתאם לתנאים שישראל קובעת לסיום המלחמה. תנאים אלה כוללים את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית של ישראל על המעטפת, והקמת ממשל חדש ברצועה – שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית – ושיוכל לחיות בשלום עם ישראל.

ההבהרה הזו הגיעה לאחר ימים ארוכים שבהם גורמים ישראלים שמרו על עמימות בנוגע לאפשרות של עסקה חלקית. עד אז, הרושם הרווח בקרב כל הצדדים המעורבים היה שלמרות ההצהרות הפומביות, נתניהו עשוי להסכים לעסקה הדרגתית.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!