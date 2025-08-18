השרה רגב באצבע הגליל: העבודות על מסילת הרכבת לקריית שמונה יצאו לדרך

שרת התחבורה מירי רגב הכריזה הבוקר (שני) באצבע הגליל על תחילת העבודות על קו כרמיאל–קריית שמונה. עלותו הצפויה של הפרויקט תעמוד על 15 מיליארד ש"ח, ובמסגרתו תוקם מסילת ברזל באורך 54 ק"מ שתחבר את הגליל העליון עם מסילת חיפה–כרמיאל. צפי העבודה על המסילה נע בין שש לשמונה שנים.

"אמרו לי שנים שזה לא יקרה ולא כלכלי. שצריך להשקיע רק במטרו בגוש דן", תקפה רגב, שביקרה בחריפות את התנהלות משרד האוצר והממשלות הקודמות, שלטענתה תעדפו תקציבית את תשתיות המרכז. "כמה הרימו גבה באוצר על הרכבת לבית שאן. והיום היא זו שתחבר אותנו להסכמי השלום שיהיו אחרי המלחמה ותצמצם פערים. אני אומרת לכולם – אי אפשר שהחיים יתרכזו במרכז הארץ".

לאורך המסילה יוקמו שלוש תחנות רכבת חדשות: בצומת חנניה, סמוך למע'ר וצומת מירון; באזור התעשייה צח"ר ליד חצור הגלילית; ובקריית שמונה. החלק המרכזי והמורכב ביותר בתכנון הרכבת יהיה מערך מנהרות באורך 24 ק"מ בין קדרים לחצור הגלילית, שחלקו, לטענת ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל – תיסלל בעומק של 300 מטרים מתחת לפני האדמה. בנוסף, קו רכבל יוקם בין צפת לתחנת צח"ר כדי לאפשר גישה לרכבת לתושבים.

הקו הנושא את שמה של קריית שמונה הושק מול מועצה אזורית מבואות חרמון, שראש המועצה שלה, בני בן מובחר ידוע בקשריו הטובים עם השרה, בניגוד לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, הידוע בקשריו "המורכבים" עם השרה בפרט ומפלגת הליכוד בכלל. שטרן נכח באירוע, אבל טקס הכרזת הרכבת בעיר התקיים רק בעוד כמה שבועות.

לדברי רגב, העבודות הראשונות על המסילה יתחילו כבר בימים הקרובים, בעוד החלטת ממשלה שהשרה מקדמת תדרוש מהמדינה לתכנן מסילה שתקים נתיבים נוספים לטבריה, ומשם דרומה לעפולה. להערכת המשרד, כבר בעוד שנתיים צפויות לקום המסילות הראשונות מזרחית לכרמיאל, ותוקם תחנת מרום גליל הצמודה לצומת מירון. במקביל אליה תשודרג תחנת כרמיאל. רגב ציינה שבמקביל לתחילת בניית מסילת הגליל העליון – בחודשים הקרובים יוצג מתווה מסילת דימונה–אילת.

אמנם רגב הציגה לוח זמנים לביצוע פרויקטי תשתית, אך הדגישה כי מדובר בלו"ז משוער בלבד. לדבריה, בכוונתה לפקח אחת לחודשיים על התקדמות הביצועים, אך טרם פורסם לוח זמנים מפורט. עד כה אושרו לתוכנית תקציבי תכנון בלבד, ולא תקציבי ביצוע.

למרות מקומם המרכזי של השר לשיקום הצפון והעוטף, זאב אלקין, והשר לנגב והגליל, יצחק וסרלאוף, בקידום תכניות השיקום – כולל השגת תקציבי השיקום שבחלקם ייועדו לרכבת – השניים לא נכחו באירוע או אוזכרו במהלכה. רגב התייחסה לתקלה ברכבת מיום חמישי האחרון: "אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה בדיוק. הקמנו צוות בדיקה שיציג את הממצאים שלנו בימים הקרובים".

בהמשך דבריה התייחסה רגב למצב הביטחוני, ואמרה כי "המחויבות העליונה של המדינה היא השבת החטופים". לדבריה, לאחר מכן תבוא הכרעת חמאס, ולאחריה הקמת ועדת חקירה. בביקורת מרומזת על שותפותיה מימין בקואליציה, טענה כי "אין מקום לשיח שמקטין את מחויבות המדינה להחזרת החטופים", והוסיפה: "אנחנו מאמינים שבכיבוש העיר עזה נוכל להגביר את הלחץ על החמאס".