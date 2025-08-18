עובד נהרג לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בנתניה

גבר כבן 30 נהרג הבוקר (שני) לאחר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוץ ברחוב יעקב דורי בנתניה. על פי דוברות מד"א, בשעה 11:26 התקבל דיווח על נפילה מגובה רב של עובד. חובשים ופראמדיקים שהגיעו לזירה מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותו במקום.

פראמדיק מד"א נהוראי יאדגר וחובש רפואת חירום במד"א נתאי אזוט סיפרו: "הובילו אותנו אל הגבר ששכב בסמוך לבניין כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה במהלך עבודתו ומיד חייגו למוקד 101. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."