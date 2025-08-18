דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.7°תל אביב
  • 29.9°ירושלים
  • 30.7°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 30.3°אשדוד
  • 32.8°באר שבע
  • 37.6°אילת
  • 33.9°טבריה
  • 28.4°צפת
  • 31.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

ישראל תעניק סיוע הומניטרי לדרום סודן, ותסייע לה במאבק במחלת הכולרה

משרד החוץ ישלח למדינה ציוד רפואי, אמצעי טיהור מים וחבילות מזון, והסיוע יוענק בשיתוף פעולה עם ארגון ישראייד | לאחרונה אירח סער את עמיתו מדרום סודן בירושלים ודן עמו במשבר ההומניטרי במדינה

שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ של דרום סודן מאנדיי סמאיה קנת' קומבה (צילום: מרדכי גורדון, משרד החוץ)
שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ של דרום סודן מאנדיי סמאיה קנת' קומבה (צילום: מרדכי גורדון, משרד החוץ)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 14:40
נושאים קשורים:

ישראל הודיעה היום (שני) כי תעניק סיוע הומניטרי דחוף לדרום סודן, הנאבקת בהתפרצות מגפת כולרה ובמחסור חמור במשאבים. על פי הודעת משרד החוץ, מדובר בהחלטה שהתקבלה בהנחיית שר החוץ גדעון סער, באמצעות מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל.

"בהנחיית שר החוץ גדעון סער, מש"ב תעניק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות נזקקות במדינה", נמסר ממשרד החוץ. "דרום סודן נאבקת בימים אלו בהתפרצות מגפת כולרה, כשהיא נמצאת במחסור חמור במשאבים".

הסיוע יכלול ציוד רפואי חיוני לטיפול בחולי כולרה, אמצעים לטיהור מים, כפפות ומסכות פנים, ערכות היגיינה למניעת התפשטות המחלה, וכן חבילות מזון למשפחות נזקקות. הפעולה תתבצע בשיתוף ארגון הסיוע הישראלי ישראייד, הפועל בדרום סודן ובקיא בצרכים המקומיים.

עוד נמסר כי מהלך זה הוא תוצאה של הידברות בין הממשלות. לאחרונה אירח שר החוץ סער את מקבילו מדרום סודן, מונדיי סמאייה קומבה, בירושלים, והשניים דנו במשבר ההומניטרי החמור במדינה, אשר החריף עקב גל פליטים מסודן בעקבות המלחמה האזרחית שם.

דרום סודן, שהוקמה ב-2011 והיא המדינה הצעירה בעולם, מתמודדת עם תשתיות בריאות רעועות ומחסור חמור במשאבים בסיסיים. משרד החוץ הדגיש כי "ישראל עומדת לצד ידידותיה בשעתן הקשה".

לצד הסיוע, מקורות זרים דיווחו באחרונה כי ישראל הציעה לדרום סודן לקלוט בתחומה פליטים מהרצועה, כחלק מניסיון למצוא פתרונות ארוכי טווח לאוכלוסיית המפונים מאז תחילת הלחימה בעזה. עם זאת, גורמים מדיניים הדגישו כי נכון לעכשיו לא גובשה תכנית מעשית בנושא.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!