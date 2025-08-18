ישראל תעניק סיוע הומניטרי לדרום סודן, ותסייע לה במאבק במחלת הכולרה

ישראל הודיעה היום (שני) כי תעניק סיוע הומניטרי דחוף לדרום סודן, הנאבקת בהתפרצות מגפת כולרה ובמחסור חמור במשאבים. על פי הודעת משרד החוץ, מדובר בהחלטה שהתקבלה בהנחיית שר החוץ גדעון סער, באמצעות מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל.

"בהנחיית שר החוץ גדעון סער, מש"ב תעניק סיוע הומניטרי דחוף לאוכלוסיות נזקקות במדינה", נמסר ממשרד החוץ. "דרום סודן נאבקת בימים אלו בהתפרצות מגפת כולרה, כשהיא נמצאת במחסור חמור במשאבים".

הסיוע יכלול ציוד רפואי חיוני לטיפול בחולי כולרה, אמצעים לטיהור מים, כפפות ומסכות פנים, ערכות היגיינה למניעת התפשטות המחלה, וכן חבילות מזון למשפחות נזקקות. הפעולה תתבצע בשיתוף ארגון הסיוע הישראלי ישראייד, הפועל בדרום סודן ובקיא בצרכים המקומיים.

עוד נמסר כי מהלך זה הוא תוצאה של הידברות בין הממשלות. לאחרונה אירח שר החוץ סער את מקבילו מדרום סודן, מונדיי סמאייה קומבה, בירושלים, והשניים דנו במשבר ההומניטרי החמור במדינה, אשר החריף עקב גל פליטים מסודן בעקבות המלחמה האזרחית שם.

דרום סודן, שהוקמה ב-2011 והיא המדינה הצעירה בעולם, מתמודדת עם תשתיות בריאות רעועות ומחסור חמור במשאבים בסיסיים. משרד החוץ הדגיש כי "ישראל עומדת לצד ידידותיה בשעתן הקשה".

לצד הסיוע, מקורות זרים דיווחו באחרונה כי ישראל הציעה לדרום סודן לקלוט בתחומה פליטים מהרצועה, כחלק מניסיון למצוא פתרונות ארוכי טווח לאוכלוסיית המפונים מאז תחילת הלחימה בעזה. עם זאת, גורמים מדיניים הדגישו כי נכון לעכשיו לא גובשה תכנית מעשית בנושא.