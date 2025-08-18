הממשלה מתכננת להגדיל את תקציב 2025 ב-30 מיליארד ש"ח, עקב ריבוי נפגעי איבה

משרד האוצר הודיע היום (שני) כי תקציב המדינה לשנת 2025 יגדל ב-30.8 מיליארד שקלים, שהם כ-0.3% מהתוצר. התקציב הנוסף יובא לאישור הממשלה מחר, ואחר כך יגיע לאישור הכנסת וועדת הכספים.

בהודעתם, משרד האוצר פרט כי התקציב מיועד "לתשלומי ריבית בשל הגידול בגרעון, וכן להקצבות לביטוח הלאומי בשל הגידול במספר נפגעי האיבה במלחמה". יחד עם הגדלת התקציב, תקרת הגירעון ביחס לתוצר תגדל מ-4.9% ל-5.2%, ומגבלת ההוצאה תגדל מכ-620 מיליארד שקלים ל-650.3 מיליארד שקלים.

תקציב נוסף נקבע כאשר ההוצאות צפויות לעבור את הסכום שנקבע בהעברתו. תקציב 2024 הועבר במקור כחלק מתקציב דו שנתי בתחילת שנת 2023, ובעקבות הוצאות המלחמה הוחלט על שינוי תקציב 2024 שלוש פעמים. זה השינוי הראשון בתקציב 2025 מהעברתו והוא נובע מגידול לא צפוי בהוצאות הביטחון, לאחר שהנחת היסוד לתקציב לא הכילה לחימה עצימה בעזה ואת המערכה מול איראן.

הגדלת תקרת הגירעון מגיעה ברקע הודעה של החשב הכללי באוצר, כי הגירעון השנתי דווקא ירד מתחת ליעד שנקבע לסוף 2025 בתוך שבעה חודשים בלבד לתחילת השנה, והוא עומד על 4.8%. מגמה זו נמשכת כשנה, ולא נבלמה אפילו בחודש יוני, שבו חל מבצע "עם כלביא". חלק ניכר מהירידה בגירעון נובע מגידול משמעותי בגביית המסים של המדינה, שהגיע לאחר שורה של חקיקות שמרחיבות את המיסוי בקרב כלל האוכלוסייה.

ישנה אפשרות שבה תקציב המדינה לשנת 2025 יגדל, אך הגירעון יישאר ביעד שנקבע לו בתחילת השנה עקב העלייה בהכנסות. לפני מספר חודשים נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, רמז כי בנק ישראל תומך באפשרות זו.