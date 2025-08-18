דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
חברה במלחמה

הביטוח הלאומי יוזם: הרחבת זכאות להנחות לאוכלוסיות שמופלות לרעה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לשמר את ההנחות וההטבות גם לאחר הפסקת תשלום הקצבה, עקב שינוי סטטוס אישי או גיל | ההצעה נוגעת לארבע קבוצות שנפגעות מהחוק הקיים ובהן נכים חלקיים, נפגעי עבודה, שורדי שואה ואלמנים

סניף הביטוח הלאומי בירושלים (צילום אילוסטרציה: נתי שוחט/ פלאש 90)
דבר
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 17:52
הביטוח הלאומי מבקש לתקן את החוק, כך שזכאים לקצבאות לא יאבדו את ההטבות הנלוות להן – גם אם חדלו לקבל את הקצבה עצמה. על פי ההודעה שפרסם היום (שני) מדובר בין היתר בהנחות בארנונה, בתחבורה ציבורית וברכישת תרופות. לפי המוסד, ישנם מקרים שבהם אדם חדל לקבל גמלה מסוימת, אך מצבו הכלכלי לא השתנה כמעט – ובכל זאת נשללו ממנו הטבות חשובות במוסדות אחרים.

לאחר עבודת שטח שביצע בחודשים האחרונים, זיהה הביטוח הלאומי ארבע קבוצות עיקריות שנפגעות מהחוק הקיים, והוא מציע כעת להסדיר עבורן בחקיקה את המשך הזכאות להטבות – גם אם תמה זכאותן לגמלה מסוימת.

הקבוצה הראשונה היא של אנשים עם מוגבלות שקיבלו קצבת נכות חלקית, ועם הגיעם לגיל פרישה הופסקה זכאותם. כיום, רק מקבלי קצבת נכות מלאה זכאים להמשכיות בקצבת אזרח ותיק – ושמירה על הטבות כגון הנחות בתרופות, בתחבורה ציבורית ובארנונה. ההצעה החדשה מבקשת שגם מקבלי נכות חלקית ימשיכו ליהנות מהטבות אלה לאחר גיל פרישה.

הקבוצה השנייה נוגעת לנפגעי עבודה. מי שנפגע בתאונת עבודה יכול כיום לבחור בין קצבת נכות כללית לקצבת נכות מעבודה, בהתאם למה שמיטיב עמו מבחינה כספית. עם זאת, החוק הקיים שולל הטבות נלוות ממי שבחר בנכות עבודה – בשונה ממקבלי נכות כללית. הביטוח הלאומי מציע כעת לשמר את הזכויות האלה גם עבור העוברים לנכות עבודה.

קבוצה שלישית שנפגעת מהחוק הקיים היא של מקבלי קצבת השלמת הכנסה – רשת הביטחון הסוציאלית למי שאין להם הכנסה בזקנתם. לפי המוסד, כיום עשוי אזרח ותיק שמקבל תוספת לקצבת הזקנה – לאבד את הזכאות להשלמת הכנסה, מה שמוביל לאובדן הטבות בשווי מאות שקלים בחודש. הביטוח הלאומי מציע להבטיח שההטבות תימשכנה גם אם התוספת לקצבת הזקנה שוללת את הזכאות להשלמת הכנסה.

הקבוצה הרביעית והאחרונה נוגעת לבני זוג של אזרחים ותיקים, שבמקרה של פטירה עלולים לאבד את הזכאות להשלמת הכנסה – ואת ההטבות הנלוות אליה. גם כאן מבקש הביטוח הלאומי להסדיר בחוק את המשך ההטבות, גם במקרה שבו שולמה קצבת שאירים לבן או בת הזוג.

צביקה כהן, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "הסתכלות הביטוח הלאומי על אוכלוסיית הזכאים אינה מסתיימת עם יציאתם משערי הארגון אלא ממשיכה ללוות אותם גם לאחר מכן. הביטוח הלאומי ממשיך לבדוק בכל פעם כיצד ניתן להטיב, לשפר את השירות ולהעניק זכאויות לתושבים שזקוקים לכך, זהו בדיוק רוח הביטוח הלאומי גם בקידום שינויי חקיקה, וכך נמשיך לעשות".

