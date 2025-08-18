חזרה לשגרה לאחר המלחמה באיראן: שיעור האבטלה הרחב צנח ל-4.5%

שיעור האבטלה הרחב ירד ל-4.5% ביוני, לעומת השיעור החריג של 10.1% אחוז ביוני על רקע המלחמה עם איראן. במאי השיעור עמד על 4.2%. עם זאת, מספר העובדים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים האחרונות עלה משמעותית ביולי ל-35.9 אלף, לעומת 29 אלף ביוני.

שיעור האבטלה הרחב מורכב ממבקשי עבודה שנותרו לא מועסקים; עובדים שנעדרו מעבודתם על רקע צמצום זמני בכוח האדם מסיבות כלכליות – בעיקר עובדים שהוצאו לחל"ת; מי שפוטרו מעבודתם בשנתיים האחרונות וכיום אינם מחפשים עבודה; ומי שהתייאשו מחיפוש עבודה. ביוני 294 אלף איש נעדרו מעבודתם על רקע צמצום זמני בכוח האדם מסיבות כלכליות, בעיקר עובדים שהוצאו לחל"ת בשל 'עם כלביא', מה שהוביל אז לזינוק בשיעור האבטלה הרחב.

שיעור האבטלה ה"צר", הכולל רק מבקשי עבודה שנותרו לא מועסקים, עלה ביולי ל-3.1%, לעומת 2.7% ביוני.

מספר המתייאשים מחיפוש עבודה עלה ל-17.3 אלף, לעומת 16.3 אלף ביוני ו-13.2 אלף במאי. נתון זה מתייחס למי שהעידו על נכונות לעבוד וחיפשו עבודה בשנה החולפת, אך לא בשבועות הסמוכים לסקר.