יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
histadrut
עבודה

חזרה לשגרה לאחר המלחמה באיראן: שיעור האבטלה הרחב צנח ל-4.5%

מדובר בירידה של יותר מפי 2 לעומת יוני, אז נרשם שיעור חריג של 10.1% בשל הוצאת עובדים רבים לחל"ת | עלייה ניכרת במספר העובדים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העבודה

מוכר בשוק רחובות (צילום: אולפני רחובות)
מוכר בשוק רחובות ביום הפתיחה המחודשת לאחר שנסגר במלחמה עם איראן, יולי 2025. המצולם לא קשור לכתבה (צילום: אולפני רחובות)
דבר
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 19:01
שיעור האבטלה הרחב ירד ל-4.5% ביוני, לעומת השיעור החריג של 10.1% אחוז ביוני על רקע המלחמה עם איראן. במאי השיעור עמד על 4.2%. עם זאת, מספר העובדים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים האחרונות עלה משמעותית ביולי ל-35.9 אלף, לעומת 29 אלף ביוני.

שיעור האבטלה הרחב מורכב ממבקשי עבודה שנותרו לא מועסקים; עובדים שנעדרו מעבודתם על רקע צמצום זמני בכוח האדם מסיבות כלכליות – בעיקר עובדים שהוצאו לחל"ת; מי שפוטרו מעבודתם בשנתיים האחרונות וכיום אינם מחפשים עבודה; ומי שהתייאשו מחיפוש עבודה. ביוני 294 אלף איש נעדרו מעבודתם על רקע צמצום זמני בכוח האדם מסיבות כלכליות, בעיקר עובדים שהוצאו לחל"ת בשל 'עם כלביא', מה שהוביל אז לזינוק בשיעור האבטלה הרחב.

שיעור האבטלה ה"צר", הכולל רק מבקשי עבודה שנותרו לא מועסקים, עלה ביולי ל-3.1%, לעומת 2.7% ביוני.

מספר המתייאשים מחיפוש עבודה עלה ל-17.3 אלף, לעומת 16.3 אלף ביוני ו-13.2 אלף במאי. נתון זה מתייחס למי שהעידו על נכונות לעבוד וחיפשו עבודה בשנה החולפת, אך לא בשבועות הסמוכים לסקר.

