יום שני כ"ד באב תשפ"ה 18.08.25
החטופים והנעדרים

מטה משפחות החטופים יקיים יום עצירה נוסף: ״הוכח שרוב העם תומך בסיום המלחמה״

המשפחות שיקיריהם מוחזקים בשבי חמאס בעזה פרסמו התייחסות להצלחת המחאה ״בה השתתפו 2.5 מיליון ישראלים״, והודיעו על קיום יום מאבק שני בתחילת השבוע הבא: ״כבר 22 חודשים שמדינת ישראל כשלה בהחזרת 50 החטופים והחטופה״

צועדים לעבר כיכר החטופים בתל אביב (צילום: דנור אהרון)
עדכון אחרון: 18.08.2025 | 19:51
    מטה משפחות החטופים פרסם הערב (שני) כי גם ביום ראשון יתוכנן "יום עצירה", לצד פעולות מחאה נוספות שיתקיימו במהלך השבוע.

    "אירועי אמש ברחבי הארץ הוכיחו באופן ברור ובקול חזק את מה שרוב העם רוצה: עם ישראל תומך בהחזרת החטופים וסיום המלחמה", נכתב בהודעת המטה. ״2.5 מיליון ישראלים יצאו אתמול בהמוניהם לרחובות לפעולות בכל רחבי הארץ״.

    ״כבר 22 חודשים שמדינת ישראל כשלה בהחזרת 50 החטופים והחטופה. צוות המו"מ הוחזר לישראל ל"התייעצויות" ומאז לא שב לשולחן המו"מ. השר לעניינים אסטרטגים, רון דרמר, הממונה על המו"מ, החזיר 0 חטופים במשך חצי שנה שהוא בתפקיד וראש הממשלה תוקף את משפחות החטופים.

    גם ביום ראשון הקרוב, 24.8, ייערכו פעולות לאורך כל היום ברחבי הארץ ובכיכר החטופים ובדגש על אירוע השיא שיתקיים בערב בתל אביב: ב-16:00 שיירות רכובות מכל רחבי הארץ, ב-19:00 צעדה בתל אביב לכיוון כיכר החטופים וב-20:00 העצרת המרכזית בכיכר החטופים״.

    אתמול התקיים ״יום העצירה״ במאות מוקדים מצפון עד דרום, החל מ-06:29 בבוקר, שעת תחילת הטבח, ועד לשעות הערב והלילה אז יצאו מאות אלפים להפגין בתל אביב, ירושלים, באר שבע ושורת ערים ויישובים.

