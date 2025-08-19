דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי כ"ה באב תשפ"ה 19.08.25
מזג האוויר

מזג האוויר: עומסי חום כבדים בחלקים נרחבים בארץ, עלייה קלה בטמפרטורות

מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות | זו מפת עומסי החום הצפויים

חוף הים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
חוף הים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 19.08.2025 | 6:28
    מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית צפוי היום (שלישי) בכל רחבי הארץ, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ.

    זו מפת עומסי החום הצפויים:

    עומס חום כבד עד קיצוני (התראה מוקדמת אדומה) צפוי בבקעת הירדן מ-12:00 עד 19:00.

    עומס חום בינוני עד כבד (התראה מוקדמת כתומה) צפוי בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה מהיום ב-10:00 עד מחר ב-00:00.

    עומס חום קל עד בינוני (התראה מוקדמת צהובה) צפוי בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בצפון השומרון, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב ובהרי אילת היום מ-11:00 עד 19:00.

    מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים וההרריים, ומזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ביום חמישי מזג האוויר יישאר דומה וללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע צפוי מזג אוויר יציב וללא אירועים חריגים, בהיר ברוב הזמן עם טמפרטורות רגילות לעונה.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
    ירושלים: 31-21
    תל אביב: 32-27
    חיפה: 29-25
    באר שבע: 35-24
    אשדוד: 31-26
    טבריה: 36-25
    אילת: 38-26
    נתניה: 32-26
    ראשון לציון: 32-26
    פתח תקווה: 32-25

