דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי כ"ה באב תשפ"ה 19.08.25
חברה במלחמה

ראשי רשויות בצפון נגד מתווה הממשלה: "חלוקת תקציבי השיקום שרירותית"

ראשי העיריות צפת, חצור הגלילית וראש פינה מוחים על כך שלפי החלטת הממשלה רוב תקציבי השיקום יועברו ליישובים שפונו במרחק עד 9 ק"מ מהגבול, אף שגם לערים רחוקות יותר נגרמו נזקים כבדים: "המדינה שכחה שקו 9-0 הוא קו ביטחוני טכני של תיאום עורף והפכה אותו לקו שחורץ גורלות של יישובים רבים"

בית שנפגע מרקטה בצפת (צילום: כבאות והצלה)
דוד טברסקי
כתב חברה וכלכלה
עדכון אחרון: 19.08.2025 | 10:01
נושאים קשורים:

המתווה הנוכחי לשיקום הצפון אינו מאפשר לצפת, לחצור הגלילית ולראש פינה להשתקם מנזקי המלחמה וקובע עדיפות תקציבית מובהקת ליישובים עד 9 ק"מ מהגבול, כך טוענים ראשי הרשויות שיצאו למאבק נגד החלטת הממשלה.

"מדינת ישראל החליטה שהיא מבצעת חלוקה שרירותית בגליל", הצהירו אתמול (שני) שלושת ראשי המועצות הצפוניות, מיכאל קבסה מחצור הגלילית, יוסי קקון מצפת ומוטי חטיאל מראש פינה. לדבריהם, מכיוון שהיישובים שלהם לא פונו לאורך המלחמה, שגרת המלחמה פגעה קשות בחוסן היישובי, עם נזקים פיזיים כבדים וצרכים ציבוריים רבים שנותרו ללא מענה. "המדינה שכחה שקו 9-0 הוא קו ביטחוני טכני של תיאום עורף והפכה אותו לקו שחורץ גורלות של יישובים רבים".

לאחר חודשים של דחיות, בין היתר בגלל קשיים משפטיים להגדיר מהו תחום קו העימות בצפון, החלטת הממשלה לשיקום יישובי הצפון, שאושרה לפני חודש, קבעה מסגרת תקציבית של 15 מיליארד שקלים שיעברו ליישובי הצפון בשנים הקרובות. חלק מהכספים כבר עברו במענקי החזרה לתושבים המפונים ובתקציבים של מאות מיליוני שקלים לסיוע שוטף ליישובי ולמועצות קו הגבול ולעסקים בהם, אך רוב הכספים מיועדים למטרות ארוכות טווח להשקעה במיזמים ציבוריים וכלכליים.

על פי החלטת הממשלה, רוב הכסף, כ-12 מיליארד שקלים, יועברו ליישובים שהגדירה המדינה  יישובי קו העימות. אלו יזכו להטבות בתחום התעסוקה וההשקעות מצד המדינה ל-10-7 שנים הקרובות. 3 מיליארד שקלים נוספים יעברו לתוכניות השקעה כלכליות וציבוריות ארוכות טווח ליישובים צפוניים נוספים במרחק של יותר מ-9 ק"מ מהגבול. לא ברור עדיין למי יינתנו הכספים – לכלל היישובים שספגו נזק כבד במלחמה כולל הקרובים יותר לגבול, כמו חצור הגלילית וצפת, או לרחוקים יותר, כמו עכו וכרמיאל, שייצטרכו לחלק ביניהם את התקציב.

