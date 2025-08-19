השרים קיש ובן גביר: נתנגד לשינויים בתקציב ללא מימון אבטחת מוסדות החינוך

שר החינוך יואב קיש והשר לביטחון פנים איתמר בן גביר הודיעו שיתנגדו להצעת האוצר לשינויים בתקציב המדינה ולהגדלת התקציב למימון הוצאות הקשורות במלחמה שיובאו היום (שלישי) לדיון בממשלה, אם לא יועברו רבע מיליארד שקלים לאבטחת מוסדות החינוך – כך הודיעו השרים היום.

קיש אמר הבוקר בכנס מנהלי מוסדות החינוך כי "הודעתי שאנחנו לא נפתח את שנת הלימודים בלי אבטחת בתי הספר, בלי הבטחת התקציב של 250 מיליון. היום יש קיצוץ 'פלאט' (קיצוץ רוחבי) ועד עכשיו תמכתי בכל קיצוץ שהיה, אבל אם 250 מיליון לא יובטחו אני לא אתמוך בתקציב".

קיש הודיע כבר לפני מספר שבועות שללא אישור התקציב לאבטחת מוסדות החינוך הוא ימנע את פתיחת שנת הלימודים. לטענת גורמים המעורים בנושא, הסכומים לאבטחה אושרו בתקציב המשרד לביטחון פנים, אך הוסטו על ידו למטרות אחרות. במשרד לביטחון פנים לא השיבו לבקשת 'דבר' לתגובה על טענה זו.

שר החינוך יואב קיש אמר כי "ביטחונם של תלמידי ישראל קודם לכל. לא יעלה על הדעת שבזמן שמרחיבים את הסיוע ההומניטרי בעזה – תלמידי ישראל יוותרו ללא אבטחה. אנו דורשים ממשרד האוצר לסגור את הפער התקציבי ולהבטיח שבכל בית ספר תהיה אבטחה מלאה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "בזמן שהאוצר רוצה להרחיב את התקציב לסיוע הומניטרי הוא פוגע בביטחון ילדינו, מדובר בחרפה שאין להשלים איתה".

ההצעות שהוגשו כוללות הגדלת תקציב המדינה בכ-30 מיליארד שקלים, בעיקר לטובת הוצאות ביטחוניות הקשורות במלחמת חרבות ברזל, שלפי דיווח ב-TheMarker כוללות גם את הרחבת הסיוע ההומניטרי בעזה, וכן להגדלת העברות לביטוח הלאומי לפיצוי נפגעי פעולות איבה ותשלומי ריבית על החוב הלאומי. הצעה נוספת כוללת שינויים בתקציב המדינה הקיים והסטת כספים להוצאות אזרחיות הקשורות במלחמה, שתמומן בין היתר מקיצוץ רוחבי בשיעור 3.35% בכלל משרדי הממשלה בתקציב 2026, שגודלו עדיין לא ידוע ולכן לא ברור מה משמעותו.