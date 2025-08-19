קיש על המחסור במורים: ״אין פה אירוע שמסכן את פתיחת שנת הלימודים״

שר החינוך יואב קיש נשא היום (שלישי) דברים בכנס ההיערכות השנתי של איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות לשנת הלימודים תשפ"ו.

"מפה אני יוצא לישיבת ממשלה על קיצוץ רוחבי לטובת המלחמה", אמר קיש בכנס, "עד עכשיו תמכתי בקיצוצים, אם לא ייכנסו היום 250 מליון שקלים לאבטחה מוסדות חינוך, אתנגד בהצבעה על התקציב". בהודעה הוא הוסיף: "ביטחונם של תלמידי ישראל קודם לכל. לא יעלה על הדעת שבזמן שמרחיבים את הסיוע ההומניטרי בעזה – תלמידי ישראל יוותרו ללא אבטחה. אנו דורשים ממשרד האוצר לסגור את הפער התקציבי ולהבטיח שבכל בית ספר תהיה אבטחה מלאה". השר בן גביר הוסיף: "מדובר בחרפה שאין להשלים איתה".

על המחסור במורים אמר קיש: "החוסרים המשמעותיים הם במחוז מרכז ובמחוז תל אביב, ככל שהאיור יותר יקר – קשה יותר להביא לשם עובדי הוראה. במחוז מרכז חסרים כמעט אלף מורים, ובמחוז תל אביב חסרים כ-600 מורים. אני מעריך שהשנה תיפתח עם בעיות נקודתיות, אין פה אירוע שמסכן את פתיחת השנה". על איומי השביתה אמר: "יש הסכם עם ארגון המורים ואין לי ספק שבית הדין לעבודה ימנע את השביתה".