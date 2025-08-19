קיש על המחסור במורים: ״אין פה אירוע שמסכן את פתיחת שנת הלימודים״

- שר החינוך יואב קיש נשא היום (שלישי) דברים בכנס ההיערכות השנתי של איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות לשנת הלימודים תשפ"ו.
"מפה אני יוצא לישיבת ממשלה על קיצוץ רוחבי לטובת המלחמה", אמר קיש בכנס, "עד עכשיו תמכתי בקיצוצים, אם לא ייכנסו היום 250 מליון שקלים לאבטחה מוסדות חינוך, אתנגד בהצבעה על התקציב". בהודעה הוא הוסיף: "ביטחונם של תלמידי ישראל קודם לכל. לא יעלה על הדעת שבזמן שמרחיבים את הסיוע ההומניטרי בעזה – תלמידי ישראל יוותרו ללא אבטחה. אנו דורשים ממשרד האוצר לסגור את הפער התקציבי ולהבטיח שבכל בית ספר תהיה אבטחה מלאה". השר בן גביר הוסיף: "מדובר בחרפה שאין להשלים איתה".
על המחסור במורים אמר קיש: "החוסרים המשמעותיים הם במחוז מרכז ובמחוז תל אביב, ככל שהאיור יותר יקר – קשה יותר להביא לשם עובדי הוראה. במחוז מרכז חסרים כמעט אלף מורים, ובמחוז תל אביב חסרים כ-600 מורים. אני מעריך שהשנה תיפתח עם בעיות נקודתיות, אין פה אירוע שמסכן את פתיחת השנה". על איומי השביתה אמר: "יש הסכם עם ארגון המורים ואין לי ספק שבית הדין לעבודה ימנע את השביתה".
יו״ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס: ״הקומבינה הזאת של משרד האוצר לשלוח את ה-250 מיליון שקל ביוני כי השתנה השר לא יעבור. זה המכשול היחיד שמונע משנת הלימודים להיפתח. עם כל הכבוד אנחנו עבדנו על ההסכם הזה, אם תהיה הכרזה על שביתה נלך לבית הדין לעבודה״.
״למה לא להשוות עלויות מול משרד האוצר? גם הרשויות המקומיות לא עומדות בזה. הגיע הזמן להוציא את בניית הכיתות מחשבות השכר. אין כזה דבר בעולם שתלמידים לומדים בקראוונים. אבל למשרד האוצר לא אכפת. יש להביא תוכנית כללית לבניית כיתות. משרד האוצר ראה את ההצלחה של רשויות מקומיות לחסוך ארבעה שקלים לילד והחליט לקזז. למה? זה כסף שהרשויות המקומיות השקיעו חזרה בכיתות״.
מזכ״לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד: ״שנת הלימודים תיפתח כסדרה, לפחות מבחינתנו.
זו היא לא העת להשבית. יש לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. לכם יש חלק לא מבוטל בחוסן הלאומי ובמערכת החינוך״.
בכנס השתתפו גם יו"ר ארגון המורים, רן ארז, מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני וראש העיר המארחת נתניה, מרים פרייברג-איכר.