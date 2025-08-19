נמשכת העלייה ברווחי הבנקים: גרפו 16 מיליארד ש"ח במחצית הראשונה של 2025

הבנקים הרוויחו 16 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2025, כ-800 מיליון יותר מהמחצית הראשונה של 2024. מבחינת הכנסות הבנקים מריביות, הרווחים עלו מ-29.2 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2024, ל-30.8 מיליארד שקלים (עלייה של 5.6%). רווחי הבנקים מעמלות גבוהים ב-11.4% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.

חמש הבנקים המסחריים הגדולים בישראל: לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט, והבינלאומי, פרסמו בשבועות האחרונים את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השני של שנת 2025. בדיקת 'דבר' מראה כי הבנקים הציגו נתונים גבוהים יותר בפרמטרים המובילים לצד הימשכות המגמה של עלייה ברווחיהם, שהחלה בסמוך לעליית הריבית ב-2022.

סך רווחי הבנקים הגדולים, ברבעון השני בלבד, מסתכמים ב-8.36 מיליארד שקלים. מדובר בסכום גבוה ב-9.7% מהרבעון הקודם. בין הבנקים שהראו את העליות הגבוהות ביותר ברווחיהם, נמנים בנק מזרחי-טפחות, עם זינוק של 38% ברווחים ובנק הפועלים, עם עלייה של 31% ברווחים ל-2,542 מיליון שקלים. מבחינת סך ההכנסות מריבית נטו של הבנקים עומדת על 16.3 מיליארד שקלים ברבעון השני של 2025. ההכנסות הללו כוללות הכנסות ריבית מהלוואות ללקוחות והוצאות מריבית על פיקדונות ללקוחות, עומדת על 16.3 מיליארד שקלים ברבעון השני של 2025.

ביחס למחצית הראשונה של 2024, רווחי הבנקים במחצית האחרונה גבוהים ב-5.3%, ובלט בהם בנק הפועלים, עם עלייה של 18% ברווחים. בשנת 2024 רווחי הבנקים עמדו על כ-30 מיליארד שקלים.

בניגוד לרבעון הרווחי של כלכלת הבנקים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) דיווחה השבוע כי התוצר ירד בקצב של 2.5% ברבעון האחרון. לבנקים יש יכולת מיקוח גבוהה ונגישות לריבית בנק ישראל. כך הבנקים יכולים לגבות ריבית גבוהה מבנק ישראל על הלוואות ובהן משכנתאות, ולהציע ריבית נמוכה על פיקדונות.

בנק ישראל וחטיבת הפיקוח על הבנקים הפועלת תחתיו, יזמו בחודשים האחרונים שורה של צעדים למיתון רווחיהם הגבוהים של הבנקים, ובייחוד את העמלות הגבוהות ופערי הריבית הגבוהים. באפריל האחרון נכנסה לתוקף תוכנית לחלוקה מחדש של חלק מרווחי הבנקים לאוכלוסיות ייחודיות כגון בעלי עסקים קטנים וחיילי מילואים, באמצעות הקלה בעמלות ופריסת חובות. לפי התוכנית שנבנתה בשיתוף הבנקים, הם יעבירו לאוכלוסיות שנבחרו שלושה מיליארד שקלים שיפרסו לאורך שלוש שנים, סכום מעט גבוה משליש ממה שהרוויחו ברבעון האחרון.

בין הצעדים שיוזמת חטיבת הפיקוח על הבנקים, הוא כניסה של שחקנים חדשים מתחום הפיננסים אל הבנקאות העסקית והפרטית. זאת במטרה להגדיל את התחרות, ובכך לצמצם בין היתר את פערי הריביות. צעד נוסף של הרשות הוא קידום מסלולי עמלות עם תעריפים מקסימליים ברמה נרחבת יותר מזו שקיימת היום. במידה שתתקבל החלטה להוציאו לפועל, השפעתו בעלת פוטנציאל מיידי וודאי.