יום שלישי כ"ה באב תשפ"ה 19.08.25
כלכלה

הממשלה אישרה שינוי בתקציב שיגדיל את הוצאותיה ב-30.8 מיליארד ש"ח

אם ההצעה תאושר סופית בוועדת הכספים, התקציב יגדל מ-619.6 מיליארד ש"ח ל-650.3 מיליארד ש"ח, וכן יעד הגירעון יגדל מ-4.9% ל-5.2%, אך עשוי שלא להיות מושפע עקב הכנסותיה הגבוהות של המדינה | משרד האוצר: "מבטא את מחויבותה של הממשלה לניהול תקציב אחראי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)
עדכון אחרון: 19.08.2025 | 20:05
    הממשלה אישרה היום (שלישי) שינוי בתקציב לשנת 2025 שיגדילו את הוצאותיה ב-30.8 מיליארד שקלים (כ-5%). הצעת החוק תאושר סופית אחרי אישור של ועדת הכספים. הגדלת התקציב נובעת בין היתר מהיציאה למבצע עם כלביא והלחימה העצימה והממושכת ברצועת עזה שעוד צפויה להתרחב.

    אם ההצעה תאושר, התקציב יגדל מ-619.6 מיליארד שקלים ל-650.3 מיליארד שקלים. בנוסף, יעד הגירעון יגדל מ-4.9% ל-5.2%, אחרי ירידתו בחודש יולי האחרון ל-4.8%. לפי כללי הנומרטור, שנועדו לשמור על יעד גירעון נמוך לאורך השנים, הגדלת התקציב תכלול גם קיצוץ רוחבי של 3.35% במשרדי הממשלה בתקציב 2026. לשינוי זה אין משמעות מחייבת לחוק תקציב 2026, והוא יכלול אפשרות לקבוע יעד גירעון חדש ולבטל את הקיצוצים הרוחביים.

    יחד עם זאת, לאור ההכנסות הגבוהות של המדינה, התקציב עשוי לגדול ללא עלייה בגירעון. הכנסות המדינה, הגבוהות בכ-20 מיליארד שקלים מהתכנון, עשויות להצטמצם בחודשים הקרובים, אך עדיין להוביל לכך שהגירעון יהיה נמוך מיעדו הנוכחי. גם בחירה לעצור את המלחמה בעזה או לעבור מלחימה עצימה ללחימה בסדר גודל קטן יותר, עשויה להשפיע על הוצאות הממשלה והגירעון הנוכחי.

    הממשלה החליטה כי תתעדף הוצאות הנובעות מעם כלביא ומהמשך הלחימה, ותעביר הקצאות להקלת יציאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, ותקצוב רשויות עבור הוצאות חירום שנאלצו לספוג. יצומצו תקציבים קואליציוניים ותקציב שיועד להטבות מס.

    משרד האוצר מסר בעקבות אישור התקציב בממשלה: "שינוי סדר העדיפויות הממשלתי לצורך מימון הוצאות אזרחיות, הנובעות ממבצע עם כלביא וצעדי מדיניות נוספים בתוך מסגרות התקציב הקיימות, מבטא את מחויבותה של הממשלה לעקרונות ניהול תקציב אחראי, והפנמה של הצורך לרסן את הנטל שגרעון פיסקלי משית על הציבור".

    נרשמת!