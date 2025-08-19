דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי כ"ה באב תשפ"ה 19.08.25
החטופים והנעדרים

שנה לרצח ששת החטופים במנהרה: טקסי אזכרה נערכו ברחבי הארץ

משפחותיהם של הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי ואלכסנדר לובנוב ערכו טקסים לזכרם ביום השנה העברי להירצחם ברפיח

אזכרה להירש גולדברג-פולין ביום השנה להירצחו, ירושלים, 19 באוגוסט 2025 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 19.08.2025 | 23:10
טקסי אזכרה נערכו היום (שלישי) ברחבי הארץ לציון יום השנה העברי לרצח שישה חטופים, הרש גולדברג-פולין, אורי דנינו, עדן ירושלמי, אלמוג סרוסי, אלכס לובנוב וכרמל גת, במנהרה ברפיח.

הירש גולדברג-פולין (מימין למעלה), אורי דנינו, עדן ירושלמי, אלמוג סרוסי, אלכסנדר לובנוב וכרמל גת (צילומים: אלבום פרטי)
משפחתו של הירש גולדברג-פולין ערכה אזכרה לזכרו בירושלים, שאליה הגיעו רבים מאוהדי הפועל ירושלים. אביו ג'ון גולדברג-פולין ספד לו: "איש נחמד שלא הכרתי ניגש אליי ושאל: ׳אבא של הירש, אוכל להראות לך משהו?׳.  הוא הציג בפניי את הטלפון שלו כשתמונת המסך שלו היא אתה, הירש. הוא אמר לי ש׳בכל בוקר אני מוציא את הטלפון והדבר הראשון שאני רואה זה את הירש. הוא מזכיר לי בכל יום מה אני יכול לעשות כדי להיות אדם טוב יותר'. הירש, איזו מורשת נפלאה יצרת".

ג'ון ורייצ'ל גולדברג-פולין באזכרה לזכר בנם הרש (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
משפחתה של עדן ירושלמי ערכה אזכרה בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. אחותה מאי ספדה לה: "האחריות להסביר מי היית היא מעבר ליכולתנו. את מעבר למילים, את קרן אור שמתפרצת מאנרגיה אין סופית. אני מתגעגעת אלייך, מתגעגעת לשמוע איתך מוזיקה דרך הרמקול הנייד הקטן שהיית לוקחת לכל מקום".

טקס האזכרה של עדן ירושלמי בפתח תקווה (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
משפחתו של אלכסנדר לובנוב ערכה אזכרה באשקלון. אלמנתו, מיכל לובנוב: "נמשיך ונשמיע את הקול של אלכס בכל מקום, ושל חמשת החטופים הנוספים שנרצחו איתו. הכי חשוב זה שיש לנו 50 חטופים בעזה ובואו נילחם עליהם עד שכולם חוזרים".

מיכל לובנוב, אלמנתו של אלכסנדר, נושאת שלט לזכרו במעמד השנה להירצחו (צילום: צפריר אביוב/פלאש90)
גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, ספד לה בדף הפייסבוק שלו: "איך נתנו לך למות, איך לא הוצאנו אותך משם בזמן, איך אפשר להמשיך לנשום. אני כל כך מצטער".

שנה. איך. איך הרוצחים האלה אסרו אותך. ציפור חופשיה בכלוב בטון וברזל. איך הם עשו הכל כדי לכבות את האור שלך. ואיך שמרת…

Posted by Gil Dickmann on Tuesday, August 19, 2025

