שנה לרצח ששת החטופים במנהרה: טקסי אזכרה נערכו ברחבי הארץ

טקסי אזכרה נערכו היום (שלישי) ברחבי הארץ לציון יום השנה העברי לרצח שישה חטופים, הרש גולדברג-פולין, אורי דנינו, עדן ירושלמי, אלמוג סרוסי, אלכס לובנוב וכרמל גת, במנהרה ברפיח.

משפחתו של הירש גולדברג-פולין ערכה אזכרה לזכרו בירושלים, שאליה הגיעו רבים מאוהדי הפועל ירושלים. אביו ג'ון גולדברג-פולין ספד לו: "איש נחמד שלא הכרתי ניגש אליי ושאל: ׳אבא של הירש, אוכל להראות לך משהו?׳. הוא הציג בפניי את הטלפון שלו כשתמונת המסך שלו היא אתה, הירש. הוא אמר לי ש׳בכל בוקר אני מוציא את הטלפון והדבר הראשון שאני רואה זה את הירש. הוא מזכיר לי בכל יום מה אני יכול לעשות כדי להיות אדם טוב יותר'. הירש, איזו מורשת נפלאה יצרת".

משפחתה של עדן ירושלמי ערכה אזכרה בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. אחותה מאי ספדה לה: "האחריות להסביר מי היית היא מעבר ליכולתנו. את מעבר למילים, את קרן אור שמתפרצת מאנרגיה אין סופית. אני מתגעגעת אלייך, מתגעגעת לשמוע איתך מוזיקה דרך הרמקול הנייד הקטן שהיית לוקחת לכל מקום".

משפחתו של אלכסנדר לובנוב ערכה אזכרה באשקלון. אלמנתו, מיכל לובנוב: "נמשיך ונשמיע את הקול של אלכס בכל מקום, ושל חמשת החטופים הנוספים שנרצחו איתו. הכי חשוב זה שיש לנו 50 חטופים בעזה ובואו נילחם עליהם עד שכולם חוזרים".

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, ספד לה בדף הפייסבוק שלו: "איך נתנו לך למות, איך לא הוצאנו אותך משם בזמן, איך אפשר להמשיך לנשום. אני כל כך מצטער".