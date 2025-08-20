דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
29.0°תל אביב
  • 25.9°ירושלים
  • 29.0°תל אביב
  • 28.0°חיפה
  • 29.1°אשדוד
  • 27.5°באר שבע
  • 32.0°אילת
  • 28.8°טבריה
  • 25.3°צפת
  • 28.8°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מזג האוויר

מזג אוויר: ללא שינוי בטמפרטורות

במשך היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה | עומס חום כבד צפוי בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה

תל אביב (יונתן זינדל, פלאש90)
תל אביב (יונתן זינדל, פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 6:37
נושאים קשורים:

    מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהך הלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

    השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת עומס חום כבד בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. בנוסף, במהלך היום צפוי עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, עמק החולה, עמק יזרעאל, מישור החוף הצפוני, מישור החוף המרכזי והדרומי, שפלה, צפון מזרח השומרון, צפון הנגב, מזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
    ירושלים: 31-20
    תל אביב-יפו: 30-25
    חיפה: 30-24
    באר שבע: 34-23
    אשדוד: 32-24
    טבריה: 37-24
    אילת: 41-28
    נתניה: 31-25
    ראשון לציון: 32-25
    פתח תקווה: 33-25

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!