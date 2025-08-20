מזג אוויר: ללא שינוי בטמפרטורות

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהך הלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת עומס חום כבד בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. בנוסף, במהלך היום צפוי עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, עמק החולה, עמק יזרעאל, מישור החוף הצפוני, מישור החוף המרכזי והדרומי, שפלה, צפון מזרח השומרון, צפון הנגב, מזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 31-20

תל אביב-יפו: 30-25

חיפה: 30-24

באר שבע: 34-23

אשדוד: 32-24

טבריה: 37-24

אילת: 41-28

נתניה: 31-25

ראשון לציון: 32-25

פתח תקווה: 33-25