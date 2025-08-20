שר הביטחון אישר את מבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול (שלישי) את התוכנית לכיבוש העיר עזה, מבצע מרכבות גדעון ב', לאחר שהוצגה לו על ידי הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר. שר הביטחון: "עם השלמת המבצע, עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר".

בימים הקרובים יישלחו כ-60 אלף צווי מילואים להתייצבות בשבועיים הקרובים, וכן תהיה הארכה בצו לכ-20 אלף שכבר משרתים לצד הכנות הומניטריות לפינוי האוכלוסייה מהעיר עזה, כך לפי דיווח בערוץ 12.

מטה המשפחות להחזרת החטופים: "משפחות החטופים שבות ודורשות הבוקר פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו להם איך הם מבטיחים שמבצע 'מרכבות גדעון ב' – לא גורם ל'רצח ששת החטופים ב'. אישור תוכניות לכיבוש עזה, תוך כדי שיש עסקה שמונחת על השולחן לאישור נתניהו, זה מהות הטרפוד בהתהוותו ותקיעת סכין בלב המשפחות והציבור בישראל".