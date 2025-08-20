דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
29.0°תל אביב
  • 25.9°ירושלים
  • 29.0°תל אביב
  • 28.0°חיפה
  • 29.1°אשדוד
  • 27.5°באר שבע
  • 32.0°אילת
  • 28.8°טבריה
  • 25.3°צפת
  • 28.8°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
צבא וביטחון

שר הביטחון אישר את מבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה

דיווח: כ-60 אלף צווי מילואים להתייצבות יישלחו בשבועיים הקרובים, יוארכו צווים של עשרות אלפי משרתים | השר כ"ץ: "עם השלמת המבצע, עזה תשנה את פניה" | מטה המשפחות: "דורשים שיוצג לנו איך מבטיחים שמבצע 'מרכבות גדעון ב' לא גורם ל'רצח ששת החטופים ב'"

העיר עזה, אוגוסט 2025 (צילום: Rahim Khatib/Flash90)
העיר עזה, אוגוסט 2025 (צילום: Rahim Khatib/Flash90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 9:05
נושאים קשורים:

    שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר אתמול (שלישי) את התוכנית לכיבוש העיר עזה, מבצע מרכבות גדעון ב', לאחר שהוצגה לו על ידי הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר. שר הביטחון: "עם השלמת המבצע, עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר".

    בימים הקרובים יישלחו כ-60 אלף צווי מילואים להתייצבות בשבועיים הקרובים, וכן תהיה הארכה בצו לכ-20 אלף שכבר משרתים לצד הכנות הומניטריות לפינוי האוכלוסייה מהעיר עזה, כך לפי דיווח בערוץ 12.

    מטה המשפחות להחזרת החטופים: "משפחות החטופים שבות ודורשות הבוקר פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו להם איך הם מבטיחים שמבצע 'מרכבות גדעון ב' – לא גורם ל'רצח ששת החטופים ב'. אישור תוכניות לכיבוש עזה, תוך כדי שיש עסקה שמונחת על השולחן לאישור נתניהו, זה מהות הטרפוד בהתהוותו ותקיעת סכין בלב המשפחות והציבור בישראל".

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!