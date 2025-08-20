דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
צבא וביטחון

סוכל ניסיון פשיטה על מוצב צה"ל בחאן יונס, לוחם נפצע קשה

חולייה של כ-15 מחבלים יצאה מפיר בדרום הרצועה, ופתחה באש לעבר לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב. חלק מהמחבלים הצליחו להימלט, והכוחות עדיין מבצעים סריקות אחריהם מהאוויר ומהקרקע

חיילים בלב הרצועה (צילום: מתוך אתר צה"ל)
חיילים בלב הרצועה (צילום: אילוסטרציה, מתוך אתר צה"ל)
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 12:30
נושאים קשורים:

    לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו הבוקר (רביעי) חולייה של 15 מחבלים, שיצאה מפיר תת קרקעי בחאן יונס שבדרום הרצועה בניסיון לפשוט על המוצב של צה"ל. לוחם נפצע קשה במהלך חילופי האש עם המחבלים.

    המחבלים שהשתתפו בהתקפה המאורגנת, ניסו לחדור לתוך המגנן והגיעו עד סף הכניסה, שם נתקלו מטווח קרוב בלוחמים ששמרו על המקום. במקום היו היתקלויות וקרבות ירי מטווח אפס בין הלוחמים לבין המחבלים. לפי הערכות, המחבלים תכננו לחדור אל תוך המוצב ולחטוף חיילים.

    בסיומו של הקרב כעשרה מחבלים חוסלו ואלו שנותרו בחיים נמלטו בחזרה לתוך הפיר. כלי טיס וטנקים ממשיכים בסריקות אחריהם מהאוויר ומהקרקע.

