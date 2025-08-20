סוכל ניסיון פשיטה על מוצב צה"ל בחאן יונס, לוחם נפצע קשה

לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו הבוקר (רביעי) חולייה של 15 מחבלים, שיצאה מפיר תת קרקעי בחאן יונס שבדרום הרצועה בניסיון לפשוט על המוצב של צה"ל. לוחם נפצע קשה במהלך חילופי האש עם המחבלים.

המחבלים שהשתתפו בהתקפה המאורגנת, ניסו לחדור לתוך המגנן והגיעו עד סף הכניסה, שם נתקלו מטווח קרוב בלוחמים ששמרו על המקום. במקום היו היתקלויות וקרבות ירי מטווח אפס בין הלוחמים לבין המחבלים. לפי הערכות, המחבלים תכננו לחדור אל תוך המוצב ולחטוף חיילים.

בסיומו של הקרב כעשרה מחבלים חוסלו ואלו שנותרו בחיים נמלטו בחזרה לתוך הפיר. כלי טיס וטנקים ממשיכים בסריקות אחריהם מהאוויר ומהקרקע.