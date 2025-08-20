עקב המחסור הצפוי לקראת חגי תשרי: האוצר פוטר ממכס יבוא חלב ניגר

משרד האוצר פרסם היום (רביעי) תזכיר צו פטור ממכס ליבוא חלב להערות הציבור. הצו יאפשר ייבוא של חלב 0–6% שומן וייכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר, בשבוע הבא, לתקופה שעד 28 בפברואר 2026. הפטור ממכס יינתן לחלב בקר טבעי בלבד, שאינו מיוצר מאבקת חלב ושלא עבר תהליכי עיקור או עיבוד לחלב עמיד.

פרסום הצו מגיע לאחר פניית שר החקלאות, אבי דיכטר, שפנה לשר האוצר בשבוע שעבר בבקשה לאפשר ייבוא חלב ללא מכס לתקופה של מספר שבועות. הסיבה לבקשה: מחסור בימי עבודה במחלבות במהלך חגי תשרי, שיגרום למחסור בחלב למשך מספר ימים.

חגי תשרי הקרובים יחולו באמצע השבוע, לכן צפוי חוסר משמעותי במספר ימי עבודה וימי ייצור חלב במחלבות בישראל בשל הצורך לשמור על כשרות. בענף החלב צופים שישפכו כ־6 מיליון ליטר חלב גולמי שייחלבו ברפתות אך לא ייאספו אל המחלבות.

במשרד החקלאות ומשרד האוצר חוששים ממחסור בחלב ניגר, במיוחד נוכח הביקוש המוגבר בימי החג. נוסף על כך, באוצר טוענים לקשיים תפעוליים במחלבות הגדולות ומחסור בכוח אדם עקב גיוסי מילואים הצפויים בעת הלחימה, שיקשו על אספקת החלב למשק. במשרד האוצר מקווים שהייבוא ייתן מענה למחסור שעלול להיווצר בימי החג.

ממשרד האוצר נמסר שגורמי המקצוע במשרד קיימו דיונים, במסגרתם נבחנו חלופות שונות שלא נמצאו מספקות להבטחת אספקה סדירה, זמינה ויציבה של החלב הניגר.

המכס על יבוא חלב לשתייה בישראל מגיע כיום עד 40%. הצו יאפשר ייבוא בפטור ממכס למשך חצי שנה על מנת לעשות את הייבוא לכדאי כלכלית ליבואנים.

בהודעה שפרסם משרד האוצר נכתב שהפטור ממכס "נועד להתמודד עם המחסור בחלב כפי שמורגש במכולות וברשתות המזון, וכן עם הצפי להתגברות המחסור בחלב בחגי תשרי". עוד נכתב, שהצו שעליו יחתום שר האוצר "יפתור את בעיית החוסרים בחלב בארץ, ובהמשך, כצעד של הגברת התחרות בשוק החלב, עשוי הפטור אף להביא לירידת מחירים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "זו אבן דרך נוספת במאבק המתמשך שלנו ביוקר המחיה. אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות – כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן. הפטור יגדיל את ההיצע של המוצר הכי בסיסי בבית הישראלי, ויחזק את התחרות. כשמגבירים תחרות יש יותר אספקה ומחירים יורדים, כך עובדת כלכלה".

דגן יראל, מנכ״ל התאחדות יצרני החלב, מסר בתגובה לפרסום הצו: "צר לנו על החלטה מנותקת מהמציאות וחסרת היגיון ואחריות לאומית. אין בה שום קשר לביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל ולא לאתגרי המלחמה והתקומה. הצענו חלופות לתקופת החגים כדי למנוע את המחסור הנקודתי בחלב עקב תנאי הכשרות, אולם אלו אפילו לא נבחנו. המדינה העדיפה לתת פרס לקומץ רשתות וליבואנים ששולטים בשוק המזון. כמו גם לרפתני פולין – מדינה שבה תלויים בימים אלה שלטים מזעזעים: 'ישראל רוצחת', ויהודים מותקפים על־ידי אנטישמיים במחנה ההשמדה אושוויץ. על חשבון מי? רפתני העוטף, גבול הצפון ובכל נקודה בארץ, ששומרים בגופם על ביטחון המזון ואספקת החלב בישראל מאז הטבח הנורא. ראוי כי בעת הזו ישכילו במשרדי הממשלה בירושלים להפנים: בלי חלב ישראלי ובלי ייצור מקומי אין ביטחון מזון בישראל".