מדענים חשפו מין לווייתן קדום עם שיני טרף וחזות יוצאת דופן

הרבה לפני שלווייתנים היו ענקים עדינים, חלק מאבותיהם הפרהיסטוריים היו זעירים, מוזרים, אלימים ופראיים. גילוי מקרי של מאובן בן 25 מיליון שנה בחוף אוסטרלי אפשר לפליאונטולוגים (חוקרי צורות חיים קדמוניות – א.ל) לזהות מין נדיר וחדש לחלוטין שיכול לחשוף את תעלומות האבולוציה של לווייתנים.

חוקרים הגדירו השבוע רשמית מין קדמון חדש למדע בשם Janjucetus dullardi, שהוא יונק ימי בעל עיניים בולטות בגודל של כדורי טניס, בכתב העת הזואולוגי Zoological Journal of the Linnean Society. שלא כמו לווייתנים של ימינו, היונק הימי החדש שתואר היה בגודל של דולפין, בעל שיניים אימתניות וחוטם דמוי כריש. מבנה גופו היה מתאים לציד של יצורים ימיים בינוניים עד גדולים.

"זה היה, נניח, חמוד באופן מטעה", אמר לסוכנות הידיעות AP אריך פיצג'רלד, אוצר בכיר לפלאונטולוגיה של חוליות במכון המחקר של מוזיאוני ויקטוריה, ואחד ממחברי המאמר. "זה אולי נראה כמו איזשהו תערובת מוזרה בין לווייתן, כלב ים ופוקימון, אבל הם היו לגמרי משהו בפני עצמם."

חלקי הגולגולת, הכוללים עצמות אוזניים ושיניים, התגלו בשנת 2019 על רצועת חוף עשירה במאובנים במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה. חוף יאן ג'וק, ערש חייהם של כמה מהלווייתנים המוזרים ביותר בהיסטוריה, נהיה מוקד להבנת האבולוציה המוקדמת של לווייתנים, אמר פיצג'רלד.

מעט עצי משפחה נראים מוזרים יותר מזה של Janjucetus dullardi, המין הרביעי בלבד שזוהה אי פעם מקבוצה המכונה mammalodontids – לווייתנים מוקדמים שחיו רק בתקופת האוליגוקן, לפני כ-34 עד 23 מיליון שנה. זה ביאר תקופת זמן באמצע ההיסטוריה הידועה של לווייתנים.

הטורפים הימיים, שככל הנראה הגיעו לאורך של 3 מטרים, היו ענף מוקדם בקו שהוביל ללווייתני המזיפות הגדולים של ימינו, ביניהם הלוויתן הכחול – שככל הידוע הוא בעל החיים הכבד ביותר שהתקיים אי פעם על פני כדור הארץ.

"ייתכן שהיו להם גושי רגליים זעירים שבלטו כגדמים מדופן הגוף", אמר פיצג'רלד. התעלומה הזו תישאר בלתי פתורה אלא אם כן תיחשף דגימה עם שלד שלם יותר, וזה יהיה בגדר נס. אפילו החלק מהגולגולת שאפשר את הזיהוי הראשוני השבוע היה תגלית מדהימה, לפי החוקרים.