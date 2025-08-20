משרד החינוך הכריז על מהפכת 'ישראל ריאלית' – לחיזוק הלימוד בתחומי המדעים והמתמטיקה

משרד החינוך הודיע היום (רביעי) על תוכנית 'ישראל ריאלית' שתתחיל בשנת הלימודים הבאה. התוכנית תפעל בעיקר בשכבות ז'-ט' ועלותה מוערכת בכחצי מיליארד שקלים. מטרת התוכנית היא הכנת התלמידים לשוק העבודה, הצבא והאקדמיה והחזרת ישראל לעשיריה הראשונה במבחני ה-TIMSS עד שנת 2027. תוכנית זו תעסוק במקצועות ה-STEM – מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

התוכנית כוללת תוספת שעתיים שבועיות במדעים ובמתמטיקה לכלל תלמידי שכבה ז', הפעלת 359 כיתות 'עמט-טק' (עתודה מדעית-טכנולוגית להייטק). במסגרת הלימודים בכיתה יקבלו התלמידים שש שעות נוספות מהמקצועות הריאליים. מלבד זאת ייפתחו כ-65 מכינות לתלמידי כיתה ט', ללימודי בינה מלאכותית הכוללת השתתפות באולימפיאדות בין לאומיות בתחום.

מוקד התוכנית הוא בשכבות ז'-ט', אך התוכנית תפעל גם בתיכונים וגם בבתי הספר היסודיים וגני הילדים. בתיכונים ייפתחו 190 קבוצות של מגמות 'היי טק' בפריפריה בדגש על צירוף ושימור תלמידות למסלול. צעדים נוספים הקשורים לתיכון הם הרחבת המגמות המדעיות והבגרויות המבוססות על בינה מלאכותית. בנוסף לצעדים אלו יוכנסו 50 רשויות מהמרכז למודל תמיכה רשותי בו יינתנו לתלמידים במקצועות הריאליים מענים וירטואליים שיוגבר במועדים נבחרים. מלבד זאת גם בחטיבות הביניים וגם בתיכונים תשולב הבינה המלאכותית במטלות של מקצועות הרוח המורשת והחברה.

עוד הובטח כי 160 גני ילדים בשלב גן חובה ישודרגו בדגש על מדע באמצעות ציוד ייעודי. כ-180 בתי ספר יסודיים ירחיבו את פעילותם הלימודית הריאלית בבית הספר: שינוי באופן הלמידה של חשבון עם תלמידי כיתה א', משימות חודשיות לתלמידי כיתות ג'-ד' ותוספת שעה שבועית במדעים/מתמטיקה לשכבה ו' כחלק מההכנה לשכבה ז.

נדבך נוסף של התוכנית הוא עובדי ההוראה: המלגות במסלולי ההיי-טק להכשרת כ-75 מורים, הכשרת מורים שאינם בעלי הסמכה רשמית לתחומי המדעים והמתמטיקה, מתן מענים ללמידה מרחוק בקבוצות הלמידה השונות ושימוש במערכות דיגיטליות לעבודה עצמית על מנת להפחית את העומס על המורים.

שר החינוך, יואב קיש: "ישראל מחויבת לחזור למקומה הנכון בלימודי מדעים, מתמטיקה, טכנולוגיה והנדסה, ובמסגרת זאת לחזור לעשירייה הראשונה במבחני ה-TIMSS עד 2027 – זה יעד מדיד ובר ביצוע. החיזוק המשמעותי ללימודים ריאליים ובינה מלאכותית עם דגש על חטיבות הביניים והפריפריה, יבטיח שלכל תלמיד ותלמידה תהיה הזדמנות שווה לממש מצוינות".